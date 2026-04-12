Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai

Sơn Thuận

12:54 | 12/04/2026
(TBTCO) - Khép lại quý I/2026, tỉnh Gia Lai thu hút tổng vốn đầu tư trên 117.000 tỷ đồng, đón 4,2 triệu lượt khách du lịch. Địa phương có GRDP tăng 8,51% so với cùng kỳ, dẫn đầu các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Theo ông Trần Vũ Thanh Hùng - Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai duy trì được sự ổn định và phát triển.

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 8,51% so với cùng kỳ, xếp vị trí thứ 16 tỉnh, thành cả nước và dẫn đầu các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,75%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,75% (trong đó công nghiệp tăng 10,99%; xây dựng tăng 9,57%); dịch vụ tăng 8,98%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10,42%.

Hai dự án điện gió của Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo là một trong các dự án lớn được tỉnh Gia Lai thu hút đầu tư trong quý I/2026.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 10.822 tỷ đồng, đạt 38,8% dự toán năm, tăng 71,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế) 7.985 tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán năm, tăng 95,8% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 271 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán năm, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.

Đồng thời, toàn tỉnh Gia Lai thu hút 77 dự án (tăng gấp 2,48 lần so với cùng kỳ) với tổng vốn đầu tư trên 117.000 tỷ đồng (gấp 9,6 lần so với cùng kỳ). Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU) cho 273 dự án, tổng vốn gần 850.000 tỷ đồng, tương đương hơn 33 tỷ USD.

Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, xây dựng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh khi có 30 dự án với tổng vốn đầu tư trên 6.900 tỷ đồng đi vào hoạt động; trong đó, có 7 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 6.284 tỷ đồng.

Về thành lập doanh nghiệp mới, tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.123 doanh nghiệp (tăng gấp 2,24 lần), tổng số vốn đăng ký đạt 12.368 tỷ đồng (tăng gấp 2,72 lần).

Gia Lai đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026 góp phần thu hút khách du lịch đến với địa phương trong năm 2026. Ảnh: Nguyễn Gia.

Về du lịch, 3 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai ước đón 4,2 triệu lượt khách (tăng 14% so với cùng kỳ); trong đó, khách quốc tế đạt gần 65.000 lượt (tăng 72%), khách nội địa đạt trên 4,1 triệu lượt (tăng 13,7%). Tổng thu từ khách du lịch đạt 8.710 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ).

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh Gia Lai, tình hình kinh tế - xã hội quý I vẫn còn những tồn tại, hạn chế như sản xuất nông nghiệp còn phân tán, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa và xuất khẩu.

Một số ngành công nghiệp có sản lượng sản xuất giảm như thuốc nước để tiêm, sản phẩm may mặc, điện gió, đá xây dựng, phân bón, tinh bột sắn; tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản tuy đã được tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt nhưng vẫn còn xảy ra ở một số địa phương.

Ngoài ra, sản phẩm du lịch vẫn còn đơn điệu, chất lượng chưa cao; thiếu các khu vui chơi, giải trí quy mô lớn, các trung tâm thương mại, mua sắm cao cấp nên chưa đáp ứng kịp nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách…

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu; thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng còn phức tạp, thời gian xử lý hồ sơ còn kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án.

Lưu ý một số nhiệm vụ đột phá cần tập trung triển khai trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành, địa phương trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng cần tập trung triển khai các dự án công nghiệp tái tạo, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, các dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ và các công trình dân sinh cấp bách,...

​Đồng thời, các địa phương, đơn vị cần khẩn trương bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư trọng điểm đã được cấp chủ trương đầu tư; tăng cường quản lý giá vật liệu xây dựng và đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu, bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư công và một số dự án trọng điểm mang tính dẫn dắt.

Đối với ngành du lịch, các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh chương trình kích cầu, thu hút du lịch; triển khai các sản phẩm du lịch mới, các điểm đến mới; triển khai công tác quản lý với thông điệp “3K” là Không nâng giá, ép giá; Không tranh giành, lôi kéo khách; Không ô nhiễm tiếng ồn, rác thải và “3A” là An toàn văn minh giao thông, An toàn vệ sinh thực phẩm; An toàn tính mạng và tài sản…

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 9/4/2026, toàn tỉnh thu hút 81 dự án (đạt 47,65% so với kế hoạch UBND tỉnh giao 170 dự án), với tổng vốn đăng ký đầu tư 118.447,54 tỷ đồng; tăng 145,45% về số dự án thu hút đầu tư mới và 777,04% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục dẫn dắt dòng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư lên đến 101.095,44 tỷ đồng (chiếm hơn 85% tổng vốn đăng ký), số lượng 30 dự án; tiếp đến là lĩnh vực xây dựng - hạ tầng, tổng vốn đầu tư 10.098,6 tỷ đồng (14 dự án).
Xuất cấp bổ sung gần 140 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh ở Cà Mau và Gia Lai

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 15,2 tỷ USD, tăng mạnh 42,9% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy - công trình hạ tầng động lực của tỉnh Quảng Trị - đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp đưa vào vận hành bến đầu tiên.
(TBTCO) - Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/4, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu. Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương.
(TBTCO) - Việc xây dựng cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế mở Dung Quất được kỳ vọng sẽ "mở khóa" các điểm nghẽn về vốn, hạ tầng và chính sách, kích hoạt dòng vốn lớn, từng bước đưa Quảng Ngãi trở thành vùng kinh tế động lực của miền Trung.
(TBTCO) - Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo từ 9-10/4, tại Hà Nội, nhằm tăng cường năng lực cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong thúc đẩy năng suất và việc làm thỏa đáng thông qua chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
(TBTCO) - Gia Lai đã chốt chủ trương thành lập 3 khu công nghệ số tập trung. Đến nay, 2 khu công nghệ số được công nhận gồm Khu công nghệ số tập trung FPT Software Quy Nhơn và Khu chức năng Dự án Công viên sáng tạo TMA.
(TBTCO) - Trong quý I/2026, TP. Hải Phòng có 2.172 doanh nghiệp mới thành lập, tăng 42,4% so với cùng kỳ, vượt kịch bản quý I (kịch bản là 1.840 doanh nghiệp), đạt 29% kế hoạch năm. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 15.781 tỷ đồng, tăng 29,14% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Hết quý I/2026, tỉnh Quảng Ngãi chỉ mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,2%. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chỉ đạo các đơn vị tháo gỡ các vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ giải ngân.
