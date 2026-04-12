Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai

Theo ông Trần Vũ Thanh Hùng - Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai duy trì được sự ổn định và phát triển.

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 8,51% so với cùng kỳ, xếp vị trí thứ 16 tỉnh, thành cả nước và dẫn đầu các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,75%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,75% (trong đó công nghiệp tăng 10,99%; xây dựng tăng 9,57%); dịch vụ tăng 8,98%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10,42%.

Hai dự án điện gió của Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo là một trong các dự án lớn được tỉnh Gia Lai thu hút đầu tư trong quý I/2026.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 10.822 tỷ đồng, đạt 38,8% dự toán năm, tăng 71,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế) 7.985 tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán năm, tăng 95,8% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 271 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán năm, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.

Đồng thời, toàn tỉnh Gia Lai thu hút 77 dự án (tăng gấp 2,48 lần so với cùng kỳ) với tổng vốn đầu tư trên 117.000 tỷ đồng (gấp 9,6 lần so với cùng kỳ). Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU) cho 273 dự án, tổng vốn gần 850.000 tỷ đồng, tương đương hơn 33 tỷ USD.

Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, xây dựng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh khi có 30 dự án với tổng vốn đầu tư trên 6.900 tỷ đồng đi vào hoạt động; trong đó, có 7 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 6.284 tỷ đồng.

Về thành lập doanh nghiệp mới, tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.123 doanh nghiệp (tăng gấp 2,24 lần), tổng số vốn đăng ký đạt 12.368 tỷ đồng (tăng gấp 2,72 lần).

Gia Lai đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026 góp phần thu hút khách du lịch đến với địa phương trong năm 2026. Ảnh: Nguyễn Gia.

Về du lịch, 3 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai ước đón 4,2 triệu lượt khách (tăng 14% so với cùng kỳ); trong đó, khách quốc tế đạt gần 65.000 lượt (tăng 72%), khách nội địa đạt trên 4,1 triệu lượt (tăng 13,7%). Tổng thu từ khách du lịch đạt 8.710 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ).

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh Gia Lai, tình hình kinh tế - xã hội quý I vẫn còn những tồn tại, hạn chế như sản xuất nông nghiệp còn phân tán, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa và xuất khẩu.

Một số ngành công nghiệp có sản lượng sản xuất giảm như thuốc nước để tiêm, sản phẩm may mặc, điện gió, đá xây dựng, phân bón, tinh bột sắn; tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản tuy đã được tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt nhưng vẫn còn xảy ra ở một số địa phương.

Ngoài ra, sản phẩm du lịch vẫn còn đơn điệu, chất lượng chưa cao; thiếu các khu vui chơi, giải trí quy mô lớn, các trung tâm thương mại, mua sắm cao cấp nên chưa đáp ứng kịp nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách…

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu; thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng còn phức tạp, thời gian xử lý hồ sơ còn kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án.

Lưu ý một số nhiệm vụ đột phá cần tập trung triển khai trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành, địa phương trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng cần tập trung triển khai các dự án công nghiệp tái tạo, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, các dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ và các công trình dân sinh cấp bách,...

​Đồng thời, các địa phương, đơn vị cần khẩn trương bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư trọng điểm đã được cấp chủ trương đầu tư; tăng cường quản lý giá vật liệu xây dựng và đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu, bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư công và một số dự án trọng điểm mang tính dẫn dắt.

Đối với ngành du lịch, các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh chương trình kích cầu, thu hút du lịch; triển khai các sản phẩm du lịch mới, các điểm đến mới; triển khai công tác quản lý với thông điệp “3K” là Không nâng giá, ép giá; Không tranh giành, lôi kéo khách; Không ô nhiễm tiếng ồn, rác thải và “3A” là An toàn văn minh giao thông, An toàn vệ sinh thực phẩm; An toàn tính mạng và tài sản…