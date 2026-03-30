Đầu tư

Gia Lai thu hút hơn 117.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong quý I/2026

Sơn Thuận

21:40 | 30/03/2026
(TBTCO) - Trong 3 tháng đầu năm 2026, tỉnh Gia Lai thu hút được 77 dự án đầu tư, đạt hơn nửa chỉ tiêu kế hoạch thu hút đầu tư trong năm, với tổng vốn đầu tư hơn 117.000 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục chiếm phần lớn cả về số lượng dự án và vốn đầu tư.
Theo ông Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, trong tháng 3/2026, toàn tỉnh thu hút mới 26 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là 65.703,15 tỷ đồng.

Trong đó, có 15 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, tổng vốn đầu tư 61.922,94 tỷ đồng; 2 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng hạ tầng, tổng vốn đầu tư 2.497,59 tỷ đồng; 7 dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tổng vốn đầu tư 650,95 tỷ đồng; 2 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch với tổng vốn đầu tư 631,67 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu – Giai đoạn 1 của Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo (hơn 48.372 tỷ đồng
Đại diện Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo nhận Giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án điện gió.

Riêng trong lĩnh vực công nghiệp, dự án năng lượng tái tạo chiếm phần lớn với 10 dự án, gồm: dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 của Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo (hơn 48.372 tỷ đồng); dự án Nhà máy điện gió An Thành Gia Lai của Công ty cổ phần điện gió An Thành Gia Lai (hơn 1.586 tỷ đồng); dự án Nhà máy điện mặt trời Ia Rsươm - Bitexco - TôNa của Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh TôNa (hơn 198 tỷ đồng).

Trong danh sách này còn có các dự án: Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1A kết hợp hệ thống pin lưu trữ (831 tỷ đồng); Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 (1.720 tỷ đồng); Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4 (1.678 tỷ đồng); Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 2 (1.545 tỷ đồng); Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1 (836 tỷ đồng); Nhà máy điện gió Ia Ko 1 (hơn 1.562 tỷ đồng); dự án Nhà máy điện gió Ia Ko 2 (hơn 1.404 tỷ đồng).

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai thu hút 77 dự án, với tổng vốn đầu tư 117.072,54 tỷ đồng; tăng 148,39% về số dự án thu hút đầu tư mới và 859,98% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục dẫn dắt dòng vốn đầu tư vào tỉnh Gia Lai với số lượng 29 dự án, tổng vốn đầu tư lên đến 100.870,45 tỷ đồng.

Mới đây, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai 2026 diễn ra vào sáng 28/3, UBND tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến đầu tư lên đến 850.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 33 tỷ USD).

Trong đó, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 144 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 230.000 tỷ đồng (tương đương 9 tỷ USD); trao Bản ghi nhớ đầu tư cho 129 dự án ký kết MOU với tổng vốn dự kiến hơn 620.000 tỷ đồng (tương đương 25 tỷ USD).

Tiêu biểu, Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo nhận Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai, với tổng vốn đầu tư dự kiến 210.000 tỷ đồng; Tập đoàn FLC với tổ hợp dự án mở rộng sân bay, logistics, dịch vụ du lịch, khu đô thị và hợp tác chiến lược phát triển du lịch tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư dự kiến 150.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, các dự án được trao và ký kết lần này tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như: công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng; nông nghiệp công nghệ cao; thương mại, dịch vụ, du lịch; đô thị và logistics. Đây đều là những lĩnh vực có tính lan tỏa cao, phù hợp định hướng phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới./.

(TBTCO) - Miền Trung giữ vai trò then chốt trong truyền tải điện quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và nguồn cung biến động. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Chiến - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) cho biết, PTC2 đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục trong mùa khô và ứng phó với các rủi ro thiên tai.
(TBTCO) - Xung đột tại Trung Đông đang đẩy giá năng lượng, phân bón tăng mạnh, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gia tăng chi phí toàn cầu. Nhóm Ngân hàng Thế giới khẳng định sẽ triển khai hỗ trợ quy mô lớn, kết hợp tài chính, chính sách và khu vực tư nhân để giúp các nền kinh tế vượt qua cú sốc và phục hồi tăng trưởng.
(TBTCO) - Chiều 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã chính thức thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm - một quyết sách chiến lược mang tính định hình tương lai phát triển dài hạn của Hà Nội trong thế kỷ XXI.
(TBTCO) - Hà Nội chính thức thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11%/năm, kinh tế số chiếm 40% và hàng loạt đột phá về hạ tầng, môi trường, chất lượng sống, đặt nền tảng để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững và vươn tầm khu vực.
(TBTCO) - UBND tỉnh Gia Lai vừa trao bản ghi nhớ đầu tư với Tập đoàn Đức Long Gia Lai thực hiện 4 dự án; trong đó, Dự án Tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh dài hơn 52 km.
(TBTCO) - Chỉ sau 1 ngày làm việc, UBND tỉnh Gia Lai vừa trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu với Công ty TNHH Q Digital Limited.
(TBTCO) - Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công Diễn đàn Đầu tư xanh Vương quốc Anh - Việt Nam 2026, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính xanh, năng lượng sạch và tăng trưởng thích ứng với khí hậu.
(TBTCO) - Dư địa và khả năng tăng trưởng của ngành chăn nuôi hiện nay còn rất lớn. Do vậy, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là giải pháp rất quan trọng để tạo sự đột phá, phát triển nhanh, bền vững, tạo nền tảng để tái cấu trúc ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, hiệu quả và có sức cạnh tranh.
