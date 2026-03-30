Gia Lai thu hút hơn 117.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong quý I/2026

Theo ông Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, trong tháng 3/2026, toàn tỉnh thu hút mới 26 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là 65.703,15 tỷ đồng.

Trong đó, có 15 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, tổng vốn đầu tư 61.922,94 tỷ đồng; 2 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng hạ tầng, tổng vốn đầu tư 2.497,59 tỷ đồng; 7 dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tổng vốn đầu tư 650,95 tỷ đồng; 2 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch với tổng vốn đầu tư 631,67 tỷ đồng.

Đại diện Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo nhận Giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án điện gió.

Riêng trong lĩnh vực công nghiệp, dự án năng lượng tái tạo chiếm phần lớn với 10 dự án, gồm: dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 của Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo (hơn 48.372 tỷ đồng); dự án Nhà máy điện gió An Thành Gia Lai của Công ty cổ phần điện gió An Thành Gia Lai (hơn 1.586 tỷ đồng); dự án Nhà máy điện mặt trời Ia Rsươm - Bitexco - TôNa của Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh TôNa (hơn 198 tỷ đồng).

Trong danh sách này còn có các dự án: Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1A kết hợp hệ thống pin lưu trữ (831 tỷ đồng); Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 (1.720 tỷ đồng); Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4 (1.678 tỷ đồng); Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 2 (1.545 tỷ đồng); Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1 (836 tỷ đồng); Nhà máy điện gió Ia Ko 1 (hơn 1.562 tỷ đồng); dự án Nhà máy điện gió Ia Ko 2 (hơn 1.404 tỷ đồng).

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai thu hút 77 dự án, với tổng vốn đầu tư 117.072,54 tỷ đồng; tăng 148,39% về số dự án thu hút đầu tư mới và 859,98% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục dẫn dắt dòng vốn đầu tư vào tỉnh Gia Lai với số lượng 29 dự án, tổng vốn đầu tư lên đến 100.870,45 tỷ đồng.

Mới đây, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai 2026 diễn ra vào sáng 28/3, UBND tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến đầu tư lên đến 850.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 33 tỷ USD).

Trong đó, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 144 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 230.000 tỷ đồng (tương đương 9 tỷ USD); trao Bản ghi nhớ đầu tư cho 129 dự án ký kết MOU với tổng vốn dự kiến hơn 620.000 tỷ đồng (tương đương 25 tỷ USD).

Tiêu biểu, Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo nhận Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai, với tổng vốn đầu tư dự kiến 210.000 tỷ đồng; Tập đoàn FLC với tổ hợp dự án mở rộng sân bay, logistics, dịch vụ du lịch, khu đô thị và hợp tác chiến lược phát triển du lịch tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư dự kiến 150.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, các dự án được trao và ký kết lần này tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như: công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng; nông nghiệp công nghệ cao; thương mại, dịch vụ, du lịch; đô thị và logistics. Đây đều là những lĩnh vực có tính lan tỏa cao, phù hợp định hướng phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới./.