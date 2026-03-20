(TBTCO) - Trong tuần từ 13/3 đến 19/3/2026, dòng vốn đầu tư vào Gia Lai tiếp tục tăng mạnh, trong đó lĩnh vực công nghiệp giữ vai trò chủ lực với nhiều dự án quy mô lớn được triển khai. Chỉ trong một tuần, toàn tỉnh thu hút thêm gần 3.800 tỷ đồng, góp phần củng cố đà tăng trưởng ấn tượng khi tổng vốn đăng ký từ đầu năm đã tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ 2025.

Theo đó, trong tuần từ ngày 13/3 đến 19/3/2026, tỉnh Gia Lai tiếp tục thu hút 3 dự án mới với tổng vốn đầu tư đạt 3.797,59 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 2 dự án với tổng vốn tăng thêm 62,63 tỷ đồng.

Ba dự án mới gồm: Dự án Khu đô thị Cát Hải do Liên danh Công ty TNHH Bất động sản Bavina và Công ty TNHH Đầu tư Khải Thịnh Phát thực hiện, với tổng vốn đầu tư khoảng gần 2.097,9 tỷ đồng; Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, tổng vốn đăng ký 400 tỷ đồng; và Dự án Nhà máy chế biến cà phê Rogala của Công ty CP Rogala Nam Pleiku với tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai đã thu hút 65 dự án đầu tư (trong tổng số 170 dự án theo kế hoạch), với tổng vốn đăng ký đạt 104.832,61 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số dự án tăng 132,14% và tổng vốn đầu tư tăng tới 802,59%, phản ánh sức hút mạnh mẽ của địa phương trong mắt nhà đầu tư.

Xét theo lĩnh vực, các dự án tập trung chủ yếu vào công nghiệp với 16 dự án, tổng vốn 88.230,52 tỷ đồng. Lĩnh vực xây dựng – hạ tầng có 12 dự án, vốn 9.348,6 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản có 28 dự án với 3.567,36 tỷ đồng; thương mại dịch vụ, du lịch có 7 dự án với 2.172,65 tỷ đồng; và bất động sản, kinh tế đô thị có 2 dự án với 1.513,48 tỷ đồng.

Về phân bố địa bàn, có 60 dự án được triển khai ngoài khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), trong đó 13 dự án nằm trong cụm công nghiệp và 47 dự án ngoài cụm công nghiệp, với tổng vốn 98.441,87 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 5 dự án trong KKT, KCN có tổng vốn đầu tư 6.390,74 tỷ đồng.

Công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ đầu tư cũng được đẩy mạnh. Trong tuần, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 33 hồ sơ, trong đó có 31 hồ sơ liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cùng 2 hồ sơ điều chỉnh.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 12/3 đến 18/3/2026, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 108 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn 2.767 tỷ đồng. Đồng thời, có 7 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 12 doanh nghiệp giải thể và 1 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 18/3, toàn tỉnh có 1.055 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 12.192 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh 4 báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư đối với một số dự án quan trọng như Trung tâm thương mại tại 27 Nguyễn Văn Cừ (phường Diên Hồng) và các dự án trang trại chăn nuôi heo tại địa bàn tỉnh, làm cơ sở để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trong thời gian tới./.