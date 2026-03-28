Gia Lai sắp có trung tâm Dự án Trung tâm Dữ liệu nghìn tỷ đồng

Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai 2026 sáng ngày 28/3/2026, UBND tỉnh Gia Lai trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho ông Joshua Robinson - Giám đốc Q Digital Limited với Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu với tổng vốn đầu tư dự kiến 13.000 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại Khu công nghiệp Nhơn Hội.

Liên quan đến dự án này, vào ngày 27/3/2026, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có buổi làm việc với Công ty TNHH Q Digital Limited và Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Nhơn Hội về việc đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu (Data Center).

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về khả năng phát triển hạ tầng Trung tâm Dữ liệu tại tỉnh Gia Lai; trong đó tập trung đánh giá sơ bộ các điều kiện về quỹ đất, hạ tầng điện - viễn thông, yêu cầu kỹ thuật cũng như định hướng quy hoạch và trình tự triển khai dự án.

Ông Joshua Robinson - Giám đốc Q Digital Limited đánh giá cao định hướng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, cho rằng đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy nhu cầu xây dựng các Trung tâm dữ liệu quy mô lớn trong tương lai.

Ông Joshua Robinson nhận định, Chính phủ Việt Nam đã và đang ban hành nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi nhằm hỗ trợ phát triển công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo.

Với tỉnh Gia Lai, Giám đốc Q Digital Limited đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế nổi bật để phát triển Trung tâm dữ liệu. Trong đó, nguồn năng lượng tái tạo dồi dào giúp đảm bảo vận hành ổn định và hướng tới các tiêu chuẩn phát triển xanh; quỹ đất lớn tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án quy mô; cùng với đó là tiềm năng kết nối hạ tầng và định hướng phát triển rõ ràng của địa phương.

Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, khảo sát sâu hơn về các điều kiện kỹ thuật, hạ tầng và cơ chế đầu tư. Trên cơ sở đó, các bên sẽ cùng nghiên cứu và thảo luận các phương án hợp tác phù hợp trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, Gia Lai là tỉnh có nhiều điều kiện để doanh nghiệp triển khai.

Cụ thể, Gia Lai xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới. Đối với lĩnh vực này tại Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng dành rất nhiều sự quan tâm cũng như có những cơ chế, chính sách rất mở.

Đồng thời, trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh định hướng phát triển thêm khoảng 5.000 MW điện năng lượng tái tạo, qua đó không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện lớn của các dự án Trung tâm dữ liệu, mà còn góp phần phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Bên cạnh đó, Gia Lai còn sở hữu quỹ đất rộng, thuận lợi cho việc quy hoạch các khu chức năng phục vụ dự án quy mô lớn, có thể đáp ứng yêu cầu về khoảng cách an toàn, hạ tầng kỹ thuật và khả năng mở rộng trong tương lai.

Tỉnh cũng có lợi thế về cảng biển và đang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, logistics và kết nối viễn thông, tạo nền tảng đồng bộ cho phát triển các dự án công nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục dành thời gian khảo sát thực tế, nghiên cứu kỹ các điều kiện và tiềm năng của địa phương, góp phần hiện thực hóa việc triển khai dự án trong thời gian tới./.