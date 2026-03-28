Đầu tư

Gia Lai sắp có trung tâm Dự án Trung tâm Dữ liệu nghìn tỷ đồng

Sơn Thuận

16:12 | 28/03/2026
(TBTCO) - Chỉ sau 1 ngày làm việc, UBND tỉnh Gia Lai vừa trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu với Công ty TNHH Q Digital Limited.
aa
Sẽ có thêm luật AI, sẵn sàng thể chế cho kỷ nguyên số

Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai 2026 sáng ngày 28/3/2026, UBND tỉnh Gia Lai trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho ông Joshua Robinson - Giám đốc Q Digital Limited với Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu với tổng vốn đầu tư dự kiến 13.000 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại Khu công nghiệp Nhơn Hội.

Giám đốc Q Digital Limited nhận bản ghi nhớ Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu với tổng vốn đầu tư dự kiến 13.000 tỷ đồng

Liên quan đến dự án này, vào ngày 27/3/2026, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có buổi làm việc với Công ty TNHH Q Digital Limited và Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Nhơn Hội về việc đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu (Data Center).

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về khả năng phát triển hạ tầng Trung tâm Dữ liệu tại tỉnh Gia Lai; trong đó tập trung đánh giá sơ bộ các điều kiện về quỹ đất, hạ tầng điện - viễn thông, yêu cầu kỹ thuật cũng như định hướng quy hoạch và trình tự triển khai dự án.

Ông Joshua Robinson - Giám đốc Q Digital Limited đánh giá cao định hướng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, cho rằng đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy nhu cầu xây dựng các Trung tâm dữ liệu quy mô lớn trong tương lai.

Ông Joshua Robinson nhận định, Chính phủ Việt Nam đã và đang ban hành nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi nhằm hỗ trợ phát triển công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo.

Với tỉnh Gia Lai, Giám đốc Q Digital Limited đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế nổi bật để phát triển Trung tâm dữ liệu. Trong đó, nguồn năng lượng tái tạo dồi dào giúp đảm bảo vận hành ổn định và hướng tới các tiêu chuẩn phát triển xanh; quỹ đất lớn tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án quy mô; cùng với đó là tiềm năng kết nối hạ tầng và định hướng phát triển rõ ràng của địa phương.

Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, khảo sát sâu hơn về các điều kiện kỹ thuật, hạ tầng và cơ chế đầu tư. Trên cơ sở đó, các bên sẽ cùng nghiên cứu và thảo luận các phương án hợp tác phù hợp trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, Gia Lai là tỉnh có nhiều điều kiện để doanh nghiệp triển khai.

Cụ thể, Gia Lai xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới. Đối với lĩnh vực này tại Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng dành rất nhiều sự quan tâm cũng như có những cơ chế, chính sách rất mở.

Đồng thời, trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh định hướng phát triển thêm khoảng 5.000 MW điện năng lượng tái tạo, qua đó không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện lớn của các dự án Trung tâm dữ liệu, mà còn góp phần phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Bên cạnh đó, Gia Lai còn sở hữu quỹ đất rộng, thuận lợi cho việc quy hoạch các khu chức năng phục vụ dự án quy mô lớn, có thể đáp ứng yêu cầu về khoảng cách an toàn, hạ tầng kỹ thuật và khả năng mở rộng trong tương lai.

Tỉnh cũng có lợi thế về cảng biển và đang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, logistics và kết nối viễn thông, tạo nền tảng đồng bộ cho phát triển các dự án công nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục dành thời gian khảo sát thực tế, nghiên cứu kỹ các điều kiện và tiềm năng của địa phương, góp phần hiện thực hóa việc triển khai dự án trong thời gian tới./.

Sơn Thuận
(TBTCO) - Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết, VSIP đang hướng tới sớm mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang có xu hướng dịch chuyển chậm lại và chọn lọc hơn. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì được sức hấp dẫn đáng kể, không chỉ ở quy mô dòng vốn mà còn ở chất lượng và cấu trúc đầu tư. Những diễn biến trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 cho thấy rõ hơn vị thế của Việt Nam trong bản đồ đầu tư quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về chiến lược thu hút FDI trong giai đoạn tới.
(TBTCO) - Thị trường tài sản mã hóa minh bạch sẽ không thể hình thành nếu thiếu sự tham gia đồng bộ của các chủ thể. Trong đó, nhà đầu tư cần được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng trước khi tham gia, các sàn giao dịch phải xây dựng quy trình vận hành minh bạch, kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu, còn cơ quan quản lý cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài sản số.
(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), Thứ trưởng Trần Quốc Phương tin tưởng với bề dày truyền thống đã được xây dựng và phát triển qua nhiều năm của ba cơ quan báo chí tiền thân, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính và vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
(TBTCO) - Theo các chuyên gia, doanh nghiệp Việt đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới, khi chuỗi cung ứng đảo chiều và “luật chơi” thị trường thay đổi nhanh chóng. Lợi thế giá rẻ không còn mang tính quyết định, trong khi áp lực từ địa chính trị, tiêu chuẩn xanh và yêu cầu chuỗi cung ứng buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc nhanh hơn, sâu hơn và thực chất hơn.
(TBTCO) - Trong bối cảnh các cam kết đầu tư trị giá hàng tỷ EUR đang là tâm điểm tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu tổ chức ngày 24/3 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã chính thức ra mắt ấn bản thứ 17 của Sách Trắng. Ấn phẩm thường niên này đóng vai trò là công cụ chiến lược nhằm hỗ trợ việc triển khai hiệu quả và bền vững các dòng vốn đầu tư quy mô lớn từ châu Âu vào Việt Nam.
(TBTCO) - Sáng 24/3 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam quy tụ khoảng 500 đại biểu cấp cao hai bên, diễn ra trong bối cảnh quan hệ vừa nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Sự kiện ghi nhận gói đầu tư hơn 560 triệu EUR, mở rộng hợp tác trong giao thông hiện đại, năng lượng sạch và các động lực tăng trưởng mới.
