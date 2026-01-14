(TBTCO) - Gia Lai được Trung tâm Dữ liệu quốc gia chọn triển khai mô hình điểm chiến lược dữ liệu. Chủ tịch tỉnh Gia Lai khẳng định đây là cơ hội để tỉnh xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) vừa cùng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác xây dựng, triển khai mô hình điểm chiến lược dữ liệu tại tỉnh Gia Lai.

Theo nội dung hợp tác, tỉnh Gia Lai sẽ tập trung xây dựng và ban hành Chiến lược dữ liệu tỉnh theo hướng hình thành mô hình địa phương kiểu mẫu, bảo đảm dữ liệu được tạo lập, quản trị, kết nối, chia sẻ và khai thác thống nhất, đồng bộ theo chuẩn quốc gia.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) hợp tác với tỉnh Gia Lai triển khai mô hình điểm chiến lược dữ liệu. Ảnh: Ngọc Minh.

Trọng tâm là khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán theo ngành, lĩnh vực; từng bước hình thành cơ chế quản trị dữ liệu tập trung trên phạm vi toàn tỉnh, gắn với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Trên cơ sở chương trình hợp tác, UBND tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng khung kiến trúc dữ liệu, mô hình nghiệp vụ dữ liệu, danh mục dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở, dữ liệu tham chiếu và từ điển dữ liệu của tỉnh; đồng thời rà soát, đánh giá hiện trạng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, xác định lộ trình phát triển, chuẩn hóa, làm sạch và kết nối dữ liệu giai đoạn 2026–2030.

Các nhóm dữ liệu được ưu tiên gồm dữ liệu lõi phục vụ chỉ đạo, điều hành; dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp và các lĩnh vực thiết yếu như dân cư, cư trú, đất đai, nông nghiệp, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, doanh nghiệp và hạ tầng.

Đồng thời, Gia Lai sẽ tập trung nghiên cứu, hình thành Trung tâm dữ liệu của tỉnh theo hướng hiện đại, bảo đảm đáp ứng yêu cầu lưu trữ, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu tập trung. Cùng với đó là các trung tâm lưu trữ, hệ thống vận hành và các nền tảng kỹ thuật liên quan sẽ được rà soát, đầu tư, nâng cấp đồng bộ, bảo đảm khả năng kết nối thông suốt với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tỉnh sẽ tập trung nghiên cứu, hình thành Trung tâm dữ liệu của tỉnh theo hướng hiện đại, bảo đảm đáp ứng yêu cầu lưu trữ, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu tập trung.

Bên cạnh đó là các trung tâm lưu trữ, hệ thống vận hành và các nền tảng kỹ thuật liên quan sẽ được rà soát, đầu tư, nâng cấp đồng bộ, bảo đảm khả năng kết nối thông suốt với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai mong muốn Trung tâm Dữ liệu quốc gia hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong công tác tư vấn, định hướng xây dựng Trung tâm dữ liệu của tỉnh, các hệ thống lưu trữ, vận hành và kết nối dữ liệu theo chuẩn quốc gia; hướng dẫn tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ dữ liệu…

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) đề nghị tỉnh Gia Lai chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức xây dựng và ban hành các nội dung về chiến lược dữ liệu của tỉnh, Chiến lược chuyển đổi số, khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu, từ điển dữ liệu, quy trình, quy chế thực hiện quản trị dữ liệu và kế hoạch hành động, theo đúng Luật Dữ liệu năm 2024 và các quy định liên quan.

Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia cũng đề nghị Tập đoàn FPT (doanh nghiệp đồng hành là Công ty TNHH FPT IS) phối hợp chặt chẽ trong toàn bộ quá trình xây dựng và triển khai Chiến lược dữ liệu của tỉnh; đảm bảo việc tư vấn và triển khai đầy đủ quy định của Luật Dữ liệu năm 2024 và các nghị định, quyết định của trung ương.