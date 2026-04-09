Gia Lai thành lập 3 khu công nghệ tập trung do doanh nghiệp đầu tư

Sơn Thuận

Sơn Thuận

20:13 | 09/04/2026
(TBTCO) - Gia Lai đã chốt chủ trương thành lập 3 khu công nghệ số tập trung. Đến nay, 2 khu công nghệ số được công nhận gồm Khu công nghệ số tập trung FPT Software Quy Nhơn và Khu chức năng Dự án Công viên sáng tạo TMA.
UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software (FPT Software Campus Quy Nhơn) của Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn (thành viên Tập đoàn FPT).

Theo đó, dự án được đổi tên thành Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghệ số tập trung FPT Software Quy Nhơn. Như vậy, đây là khu công nghệ số tập trung thứ hai trên địa bàn được UBND tỉnh Gia Lai công nhận.

Gia Lai thành lập 3 khu công nghệ tập trung do doanh nghiệp đầu tư
Đại diện Tập đoàn FPT nhận bản ghi nhớ đầu tư Dự án Khu công nghệ số tập trung Long Vân.

Dự án Khu công nghệ số tập trung FPT Software Quy Nhơn hướng đến mục tiêu nghiên cứu và phát triển, ứng dụng, chuyển giao về công nghệ số; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghiệp công nghệ số; ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư về công nghệ số.

Cùng với đó, dự án còn sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ số, cung ứng dịch vụ công nghệ số; sản phẩm phần mềm và cung ứng dịch vụ công nghệ số; sản phẩm phần cứng, điện tử thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm.

Nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; nghiên cứu, sản xuất thiết bị, máy móc, công cụ phục vụ trực tiếp cho công nghiệp bán dẫn.

Ngoài ra, Khu công nghệ số tập trung FPT Software Quy Nhơn còn đảm nhận vai trò cung cấp hạ tầng công nghiệp công nghệ số, các công trình hạ tầng kỹ thuật, tòa nhà văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất phục vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số; cung cấp dịch vụ và các điều kiện cần thiết để tổ chức, doanh nghiệp và người lao động làm việc và học tập trong khu công nghệ số tập trung.

Ngày 4/3/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Kết luận số 121-KL/TU, trong đó thống nhất chủ trương công nhận, thành lập 3 khu công nghệ số tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sau chủ trương này, vào ngày 27/3/2026, UBND tỉnh Gia Lai có quyết định công nhận Khu chức năng Dự án Công viên sáng tạo TMA (TMA Innovation Park) của Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh Bình Định là khu công nghệ số tập trung. Đây là khu công nghệ số tập trung đầu tiên được công nhận tại tỉnh Gia Lai.

Khu chức năng Dự án Công viên sáng tạo TMA có diện tích 10,26 ha, tổng vốn đầu tư 220,2 tỷ đồng hiện đã đi vào hoạt động.

Ngoài 2 khu công nghệ số tập trung chính thức được công nhận, vào tháng 2/2026, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở gồm Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và Công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn nghiên cứu, thống nhất phương án đề xuất về trình tự, thủ tục thành lập Khu công nghệ số tập trung Long Vân.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 vào ngày 28/3/2026, UBND tỉnh Gia Lai trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn thực hiện Khu công nghệ số tập trung Long Vân với tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng (tương đương 23,1 triệu USD).

FPT Software Campus Quy Nhơn được UBND tỉnh Bình Định trước đây (nay là tỉnh Gia Lai) chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 20/7/2022 và điều chỉnh vào ngày 7/11/2023. Dự án được thực hiện tại Khu Đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hoà, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây (nay là phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Sau khi điều chỉnh, dự án tăng quy mô khi được thực hiện trên diện tích 17 ha, tổng vốn đầu tư lên hơn 2.759 tỷ đồng (so với quy mô 15,25 ha, hơn 2.000 tỷ đồng ban đầu), thời gian thực hiện từ quý IV/2021 đến quý II/2032. Dự án đã được động thổ vào ngày 19/5/2023, tuy nhiên thời gian qua dự án gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng.
Sơn Thuận
Bài liên quan

Gia Lai có khu công nghệ số tập trung đầu tiên được công nhận

Gia Lai có khu công nghệ số tập trung đầu tiên được công nhận

Việt Nam xây dựng các khu công nghệ số tập trung thúc đẩy công nghiệp số

Việt Nam xây dựng các khu công nghệ số tập trung thúc đẩy công nghiệp số

Dành cho bạn

Chứng khoán phái sinh ngày 9/4: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, đặt cược vào xu hướng tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 9/4: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, đặt cược vào xu hướng tăng

Ngành Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Ngành Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

Ngân hàng đẩy lãi suất cạnh tranh hút vốn, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát

Ngân hàng đẩy lãi suất cạnh tranh hút vốn, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát

Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD

Đọc thêm

Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới ở Hải Phòng tăng cao

Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới ở Hải Phòng tăng cao

(TBTCO) - Trong quý I/2026, TP. Hải Phòng có 2.172 doanh nghiệp mới thành lập, tăng 42,4% so với cùng kỳ, vượt kịch bản quý I (kịch bản là 1.840 doanh nghiệp), đạt 29% kế hoạch năm. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 15.781 tỷ đồng, tăng 29,14% so với cùng kỳ.
Giải ngân vốn đầu tư công quý I thấp, Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn

Giải ngân vốn đầu tư công quý I thấp, Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn

(TBTCO) - Hết quý I/2026, tỉnh Quảng Ngãi chỉ mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,2%. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chỉ đạo các đơn vị tháo gỡ các vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ giải ngân.
Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế trong quý I

Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế trong quý I

(TBTCO) - Quý I/2026, Hà Tĩnh ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đạt mức tăng trưởng kinh tế 12,42%, cao nhất cả nước, nhờ động lực từ công nghiệp, xây dựng và các dự án trọng điểm, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm.
Quảng Ninh kích hoạt tăng trưởng từ vốn đầu tư công

Quảng Ninh kích hoạt tăng trưởng từ vốn đầu tư công

Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều biến động, giá xăng dầu và vật liệu xây dựng tăng mạnh, việc giải ngân nhanh chóng các nguồn vốn đầu tư công không chỉ là yêu cầu tiến độ, mà còn là bài toán về việc điều hành hiệu quả nguồn lực của tỉnh.
Infographics: Quý I/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 110.288,1 tỷ đồng

Infographics: Quý I/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 110.288,1 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính từ đầu năm đến ngày 31/3/2026, tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đã giải ngân đạt 110.288,1 tỷ đồng, tương đương 11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, 7 bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước.
AI mở dư địa tăng trưởng mới cho Việt Nam

AI mở dư địa tăng trưởng mới cho Việt Nam

(TBTCO) - Trong bối cảnh cú sốc năng lượng và bất ổn toàn cầu kéo chậm tăng trưởng khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Việt Nam vẫn được Ngân hàng Thế giới đánh giá là điểm sáng với dư địa tăng trưởng và thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và AI.
Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

(TBTCO) - Biểu đồ tăng trưởng kinh tế các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đang có những chênh lệch rõ rệt. Trong quý I/2026, có địa phương đạt tỷ lệ tăng trưởng GRDP 12,42%, nhưng cũng có địa phương chỉ đạt trên 7%.
Hà Nội tăng tốc 2 dự án “chống ngập - hồi sinh” sông Tô Lịch, kịp đích trước mùa mưa

Hà Nội tăng tốc 2 dự án “chống ngập - hồi sinh” sông Tô Lịch, kịp đích trước mùa mưa

(TBTCO) - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án khẩn cấp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ hai dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch, nhằm cải thiện môi trường, giảm thiểu úng ngập và từng bước hồi sinh dòng sông nội đô.
Xem thêm

