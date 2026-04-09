Gia Lai thành lập 3 khu công nghệ tập trung do doanh nghiệp đầu tư

UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software (FPT Software Campus Quy Nhơn) của Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn (thành viên Tập đoàn FPT).

Theo đó, dự án được đổi tên thành Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghệ số tập trung FPT Software Quy Nhơn. Như vậy, đây là khu công nghệ số tập trung thứ hai trên địa bàn được UBND tỉnh Gia Lai công nhận.

Đại diện Tập đoàn FPT nhận bản ghi nhớ đầu tư Dự án Khu công nghệ số tập trung Long Vân.

Dự án Khu công nghệ số tập trung FPT Software Quy Nhơn hướng đến mục tiêu nghiên cứu và phát triển, ứng dụng, chuyển giao về công nghệ số; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghiệp công nghệ số; ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư về công nghệ số.

Cùng với đó, dự án còn sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ số, cung ứng dịch vụ công nghệ số; sản phẩm phần mềm và cung ứng dịch vụ công nghệ số; sản phẩm phần cứng, điện tử thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm.

Nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; nghiên cứu, sản xuất thiết bị, máy móc, công cụ phục vụ trực tiếp cho công nghiệp bán dẫn.

Ngoài ra, Khu công nghệ số tập trung FPT Software Quy Nhơn còn đảm nhận vai trò cung cấp hạ tầng công nghiệp công nghệ số, các công trình hạ tầng kỹ thuật, tòa nhà văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất phục vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số; cung cấp dịch vụ và các điều kiện cần thiết để tổ chức, doanh nghiệp và người lao động làm việc và học tập trong khu công nghệ số tập trung.

Ngày 4/3/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Kết luận số 121-KL/TU, trong đó thống nhất chủ trương công nhận, thành lập 3 khu công nghệ số tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sau chủ trương này, vào ngày 27/3/2026, UBND tỉnh Gia Lai có quyết định công nhận Khu chức năng Dự án Công viên sáng tạo TMA (TMA Innovation Park) của Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh Bình Định là khu công nghệ số tập trung. Đây là khu công nghệ số tập trung đầu tiên được công nhận tại tỉnh Gia Lai.

Khu chức năng Dự án Công viên sáng tạo TMA có diện tích 10,26 ha, tổng vốn đầu tư 220,2 tỷ đồng hiện đã đi vào hoạt động.

Ngoài 2 khu công nghệ số tập trung chính thức được công nhận, vào tháng 2/2026, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở gồm Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và Công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn nghiên cứu, thống nhất phương án đề xuất về trình tự, thủ tục thành lập Khu công nghệ số tập trung Long Vân.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 vào ngày 28/3/2026, UBND tỉnh Gia Lai trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn thực hiện Khu công nghệ số tập trung Long Vân với tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng (tương đương 23,1 triệu USD).