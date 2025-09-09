(TBTCO) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ số tập trung nhằm thay thế Nghị định 154/2013/NĐ-CP, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số, trở thành nền tảng quan trọng trong cơ cấu công nghiệp quốc gia.

Sau hơn một thập kỷ thực hiện Nghị định 154/2013/NĐ-CP, các khu công nghệ thông tin tập trung đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành công nghệ số tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều quy định trong nghị định này không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt sau khi Quốc hội ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số vào ngày 14/6/2025. Sự thay đổi trong các chính sách liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và quản lý tài sản công đòi hỏi một khung pháp lý mới, đồng bộ hơn.

Dự thảo Nghị định mới được xây dựng với mục tiêu tạo cơ sở hạ tầng và môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số, hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp mới, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, các khu công nghệ số tập trung sẽ đóng vai trò là trung tâm đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, phục vụ chuyển đổi số quốc gia và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo dự thảo, khu công nghệ số tập trung sẽ có bốn mục tiêu chính. Thứ nhất, hình thành các trung tâm công nghệ số, cung cấp hạ tầng để phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ số.

Thứ hai, xây dựng các trung tâm cung cấp hạ tầng và dịch vụ công nghệ số, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Thứ ba, tạo môi trường làm việc đạt chuẩn quốc tế, thu hút nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số thay thế hàng nhập khẩu.

Thứ tư, góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ và vị thế thương hiệu công nghệ số Việt Nam trên trường quốc tế.

Các khu công nghệ số tập trung sẽ đảm nhận nhiều chức năng quan trọng như liên kết nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ số; sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ số; đào tạo nhân lực; ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp; xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ, triển lãm và thu hút đầu tư. Các khu này cũng sẽ cung cấp hạ tầng và dịch vụ cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Việc xây dựng nghị định mới không chỉ khắc phục những bất cập pháp lý hiện hành mà còn phù hợp với tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của các địa phương, đảm bảo hiệu quả đầu tư trong phát triển công nghiệp công nghệ số. Đây là bước đi chiến lược nhằm đưa ngành công nghệ số trở thành mũi nhọn, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.