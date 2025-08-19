TP. Hồ Chí Minh: Kích cầu du lịch thu hút du khách qua công nghệ và ẩm thực

(TBTCO) - Với các chương trình kích cầu sáng tạo, hợp tác công nghệ số và trải nghiệm ẩm thực độc đáo, TP. Hồ Chí Minh đang khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu, mang lại giá trị kinh tế vượt bậc trong năm 2025.

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai loạt chương trình kích cầu du lịch năm 2025, hướng tới mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt doanh thu 290.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế thành phố. Với chiến lược sáng tạo, TP. Hồ Chí Minh tận dụng công nghệ số và giá trị văn hóa ẩm thực để thu hút du khách, khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu Việt Nam.

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai loạt chương trình kích cầu du lịch năm 2025 thông qua công nghệ và ẩm thực. Ảnh: Lạc Nguyên

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến qua các kênh số, đồng thời triển khai gói e-voucher trị giá hơn 4 tỷ đồng, hỗ trợ du khách đặt vé máy bay và khách sạn từ nay đến cuối năm 2025. Chương trình này không chỉ giúp du khách tiết kiệm chi phí mà còn khuyến khích chi tiêu tại các khách sạn cao cấp, nhà hàng đặc sản và dịch vụ spa, chăm sóc sức khỏe.

Song song đó, Sở Du lịch cũng quảng bá giá trị ẩm thực. Thông qua hợp tác với một nền tảng giao đồ ăn trực tuyến, TP. Hồ Chí Minh ra mắt “Hộ chiếu ẩm thực” – công cụ số thông minh, giúp du khách dễ dàng khám phá món ăn truyền thống và nhà hàng đặc sắc. Các tour ẩm thực chuyên đề kết hợp trải nghiệm nấu ăn tại các khu vực mới mở rộng, cùng Cẩm nang ẩm thực TP. Hồ Chí Minh 2025 (dạng in và điện tử) với nhiều địa chỉ mới, dự kiến thu hút hàng triệu du khách.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, cho biết tiếp tục phối hợp cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nền tảng công nghệ để hình thành hệ sinh thái dịch vụ thuận tiện, phong phú, giúp hành trình khám phá Thành phố trở nên dễ dàng nhưng vẫn đậm dấu ấn riêng.

“Với chính sách miễn thị thực và chuỗi chương trình kích cầu thu hút khách đến Thành phố từ nay đến cuối năm 2025 như lời cám ơn chân thành nhất mà ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh muốn gửi đến du khách hãy đến để khám phá, trải nghiệm và cảm nhận. Đó là thông điệp của một siêu đô thị thân thiện, cởi mở luôn chào đón bạn bè bốn phương với tinh thần trẻ trung, tràn đầy năng lượng và cảm hứng sáng tạo” – bà Hoa nhấn mạnh.