WB: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng năm 2025

(TBTCO) - Theo báo cáo Cập nhật Kinh tế Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 8/9, tại Hà Nội, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng trong năm 2025. Tuy nhiên, triển vọng này vẫn còn bất định và phụ thuộc vào diễn biến thương mại toàn cầu.

Tăng trưởng GDP thực được dự báo ở mức 6,6%

Phát biểu tại sự kiện, bà Mariam J. Sherman - Giám đốc WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tiếp tục tăng tốc trong năm 2025 sau đà mạnh mẽ trong nửa đầu năm, nhờ xuất khẩu được đẩy mạnh sớm. Sự mở rộng kinh tế này đã dẫn đến những cải thiện đáng kể trong ngành chế biến chế tạo và điều kiện thị trường lao động góp phần vào hoạt động kinh tế và gia tăng thu nhập tại Việt Nam.

Bà Mariam J. Sherman - Giám đốc WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào phát biểu tại sự kiện.

Trình bày tổng quan về tình hình kinh tế Việt Nam, ông Sacha Dray - chuyên gia kinh tế, Ban Chính sách kinh tế WB cho biết, trong nửa đầu năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ở mức cao, 7,5%, cao hơn so với khu vực, vượt xa các nền kinh tế lớn của ASEAN như Thái Lan, Philppines, Indonesia, Malaysia.

Đồng thời, Việt Nam cũng có tốc độ tăng trưởng theo quý trong 10 năm vừa qua. Hầu hết các hoạt động kinh tế này được thúc đẩy tăng trưởng sản lượng sản xuất công nghiệp, đặc biệt là ngành chế biến chế tạo cũng như các ngành liên quan đến dịch vụ như giao thông, logistics dẫn tới tăng trưởng cao vào nửa đầu năm.

Đánh giá về chính sách tài khóa, ông Sacha Dray nhận định, từ đầu năm 2025 tới nay, chính sách tài khóa được thực hiện theo hướng mở rộng linh hoạt thông qua đầu tư công. Theo đó, đầu tư công mở rộng cả ở cấp trung ương và địa phương cho các dự án hạ tầng lớn về giao thông, năng lượng.

Theo vị chuyên gia kinh tế của WB, tác động của việc mở rộng đầu tư công này tới tăng trưởng sẽ phải mất thời gian để hiện thực hóa nhưng có tác động lớn đến các chỉ số như xây dựng, thi công hoặc tăng nhu cầu với các sản phẩm nguyên liệu. Như vậy, tác động với tăng trưởng sẽ được thấy rõ trong trung hạn.

Cùng với đó, chính sách tiền tệ vẫn được nới lỏng khi Ngân hàng Nhà nước đang can thiệp để kiềm chế áp lực tỷ giá và đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng. Chính sách tiền tệ nới lỏng trên đã hỗ trợ nền kinh tế phục hồi, với lãi suất chính sách thực về gần bằng không.

Tuy nhiên, theo bà Mariam J. Sherman, có những thách thức toàn cầu tiếp tục gây áp lực thực sự tới những nền kinh tế dựa vào xuất khẩu như Việt Nam, do căng thẳng thương mại toàn cầu và những bất định trong chính sách. Là nền kinh tế định hướng xuất khẩu, Việt Nam tiếp tục chịu tác động từ triển vọng tăng trưởng toàn cầu suy yếu và nhu cầu giảm từ các đối tác thương mại lớn. Bên cạnh đó, những bất định về chính sách thương mại có thể ảnh hưởng tới niềm tin tiêu dùng và doanh nghiệp.

Nhìn về phía trước, WB dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ chững lại trong ngắn hạn, với tốc độ tăng trưởng GDP thực đạt 6,6% trong năm 2025 khi tăng trưởng xuất khẩu chậm lại. Triển vọng này vẫn còn bất định và phụ thuộc vào diễn biến thương mại toàn cầu.

“Dự báo cơ sở của chúng tôi giả định rằng đóng góp ròng của xuất khẩu cho tăng trưởng GDP sẽ giảm, nhưng triển vọng trên còn phụ thuộc nhiều vào những diễn biến thương mại tiếp theo. Tăng trưởng GDP được dự báo sẽ giảm còn 6,1% vào năm 2026 khi thương mại toàn cầu suy giảm bắt đầu gây tác động, sau đó sẽ dự kiến hồi lại về mức 6,5% vào năm 2027, nhờ thương mại toàn cầu khởi sắc và Việt Nam tiếp tục giữ lợi thế là điểm đến sản xuất cạnh tranh” - báo cáo của WB nhận định.

Đầu tư công đóng vai trò then chốt giải quyết các thách thức

Để hỗ trợ tăng trưởng và giảm thiểu rủi ro từ bên ngoài, các chuyên gia WB khuyến nghị Việt Nam cần đẩy mạnh đầu tư công, kiểm soát rủi ro trong hệ thống tài chính và thúc đẩy các cải cách cơ cấu.

Một số chỉ số kinh tế Việt Nam. Nguồn: Bộ Tài chính; NHNN; IMF và tính toán của Ngân hàng Thế giới.

Theo bà Mariam J. Sherman, đà tăng trưởng tích cực hiện tại của Việt Nam không nên được xem là hiển nhiên và có thể suy yếu nếu “những cơn gió ngược” từ kinh tế toàn cầu và gián đoạn trở thành hiện thực. Những bất định này nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng và linh hoạt trong chính sách để tìm hướng đi phù hợp trong bối cảnh kinh tế thay đổi.

Để duy trì và nâng cao triển vọng kinh tế, Việt Nam có thể tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ các hoạt động và dịch vụ trong nước sẽ ngày càng trở nên quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng trước những rủi ro từ môi trường bên ngoài.

Trọng tâm đặc biệt của báo cáo lần này - với tiêu đề "Bứt tốc phát triền nhân tài công nghệ cao của Việt Nam" - nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao để hỗ trợ và tăng tốc hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của đất nước. Để hiện thực hóa tham vọng công nghệ cao và mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam không chỉ thêm một lực lượng sinh viên tốt nghiệp các ngành STEM ngày càng đông đảo, mà còn cân một đội ngũ chuyên gia nòng cốt có khả năng dẫn dắt nghiên cứu, vận hành phòng thí nghiệm, và biến ý tưởng thành các sản phẩm sẵn sàng đưa ra thị trường.

Việc thúc đẩy mở rộng các khoản đầu tư công có chất lượng có thể đóng vai trò then chốt trong giải quyết vấn đề này. Bằng cách tạo dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và khuyến khích tiêu dùng tư nhân, Việt Nam có thể xây dựng khả năng chống chịu và đảm bảo một tương lai kinh tế bền vững.

“Với tỷ lệ nợ công thấp, Việt Nam có dư địa tài khóa dồi dào. Nếu được thực hiện hiệu quả, đầu tư công sẽ vừa giải quyết những bất cập hạ tầng, vừa tạo thêm việc làm. Song song, cần thúc đẩy cải cách để củng cố dịch vụ thiết yếu , xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển vốn con người và đa dạng hóa thương mại. Đây chính là những yếu tố then chốt giúp Việt Nam giảm thiểu rủi ro toàn cầu và duy trì tăng trưởng dài hạn”- bà Mariam J. Sherman nhấn mạnh.

Theo WB, tăng cường tính ổn định của khu vực tài chính vẫn là yêu cầu sống còn, cần được thực hiện qua yêu cầu cải thiện về tỷ lệ an toàn vốn, nâng cao giám sát an toàn, tăng cường các nhiệm vụ theo quy định pháp luật cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đặc biệt liên quan đến quản lý khủng hoảng và giám sát các tập đoàn.

Bên cạnh đó là nhu cầu đẩy nhanh cải cách cơ cấu nhằm cải thiện các dịch vụ thiết yếu, thúc đẩy tăng trưởng xanh, tăng cường vốn nhân lực, và đa dạng hóa thương mại để qua đó giúp giảm nhẹ rủi ro toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn với khả năng chống chịu. Đẩy mạnh hội nhập các doanh nghiệp tư nhân trong nước vào các chuỗi giá trị toàn cầu và khuyến khích áp dụng công nghệ là cách để tiếp tục hỗ trợ khu vực tư nhân phát triển.