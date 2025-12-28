Ngày 28/12: Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng, hồ tiêu neo cao

Giá cà phê thế giới hôm nay (28/12) đồng loạt tăng trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, giá cà phê Robusta tại London kỳ giao tháng 1/2026 tăng 42 USD/tấn, kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 34 USD/tấn; trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 3/2025 tăng 5,1 cent/lb, kỳ giao tháng 12/2026 tăng 4 cent/lb.

Giá cà phê thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh tư liệu

Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng nhẹ đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng 42 USD/tấn, lên mức 4.012 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 34 USD/tấn, lên mức 3.726 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận tăng nhẹ liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2025 tăng 5,1 cent/lb, đạt mức 350,25 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng nhẹ 4,0 cent/lb, đạt mức 314,85 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng đồng loạt tăng so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 3/2026 đạt mức 425,5 cent/lb, tăng nhẹ 1,05 cent/lb so với hôm qua. Trong khi đó, kì giao hàng tháng 12/2026 tăng 5,1 cent/lb, đạt mức 383,2 cent/lb.

Trong nước, giá cà phê hôm nay không biến động so với ngày hôm qua. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 97.000 - 98.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang so với ngày hôm qua, đạt mức 98.000 đồng/kg; tại tỉnh giao dịch ở mức 97.000 đồng/kg,

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 98.000 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay (28/12) không biến động so với ngày hôm qua. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 149.000 - 151.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 149.500 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Tương tự, Đồng Nai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 149.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh có giá tiêu đạt mức 150.000 đồng/kg..

Lâm Đồng và Đắk Lắk, thương lái thu mua hồ tiêu sáng nay với giá 151.000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Đây cũng là 2 địa phương có giá tiêu cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 6.809 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok giao dịch ở mức 9.146 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn. Giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn./.