Từ 15h chiều 25/12, giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh từ 219 đồng/lít - 523 đồng/lít

(TBTCO) - Từ 15h00 phút chiều ngày 25/12/2025, Liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh giá xăng, dầu. Theo đó giá xăng, dầu tiếp tục giảm mạnh.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.716 đồng/lít, giảm 523 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 290 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 19.006 đồng/lít, giảm 614 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 17.257 đồng/lít, giảm 219 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 17.709 đồng/lít, giảm 228 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 13.382 đồng/kg, tăng 222 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Từ 15h chiều 25/12, giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh. Ảnh: Đức Thanh

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 18/12/2025 - 24/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: triển vọng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ucraina; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, Mỹ ngăn chặn tàu chở dầu của Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, hai bên tiếp tục tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 18/12/2025 và kỳ điều hành ngày 25/12/2025 là: 73,424 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,888 USD/thùng, tương đương giảm 3,78%); 74,370 USD/thùng xăng RON95 (giảm 3,160 USD/thùng, tương đương giảm 4,08%); 81,908 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,288 USD/thùng, tương đương giảm 1,55%); 79,794 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,234 USD/thùng, tương đương giảm 1,52%); 342,774 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 7,790 USD/tấn, tương đương tăng 2,33%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có)./.