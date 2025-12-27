Ngày 27/12: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 150.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (27/12) giảm nhẹ 200 đồng/kg so với hôm qua, mức giá cao nhất hiện ở mức 96.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu trong nước không thay đổi.

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm nhẹ 200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 27/12/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ 200 đồng/kg so với hôm qua, mức giá cao nhất 96.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà giảm nhẹ 200 đồng/kg, giao dịch cùng mức 95.000 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar đang thu mua cà phê ở mức 96.700 đ/kg, không thay đổi. Khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 96.600 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp giảm 200 đồng/kg, lần lượt giao dịch ở mức 96.800 và 96.700 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 96.500 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 96.400 đ/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng 42 USD/tấn lên 4.012 USD/tấn; kỳ giao tháng 3/2026 tăng 34 USD/tấn lên 3.858 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica đảo chiều tăng trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 12/2025 tăng 4,4 cent/lb lên 349,55 cent/lb; kỳ giao tháng 3/2026 tăng 3,45 cent/lb lên 334,3 cent/lb.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay không thay đổi, mức giá cao nhất hiện ở mức 150.500 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 150.500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 149.000 đồng/kg; Giá tiêu Đắk Nông ở mức 150.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 149.500 đồng/kg; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 149.500 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.812 USD/tấn (tăng 0,15%), giá tiêu trắng Muntok đạt 9.179 USD/tấn (tăng 0,13%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.000 USD/tấn (giảm 1,23%). Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay giao dịch ở 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Theo IPC, thị trường hạt tiêu toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái cân bằng, với cả cơ hội và thách thức đan xen. Các nước sản xuất lớn được khuyến nghị theo dõi sát thời tiết, đầu tư sản xuất bền vững và quản trị rủi ro để giữ ổn định nguồn cung trong những năm tới.

IPC ước tính sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2026 đạt 530.426 tấn, cao hơn khoảng 10.000 tấn so với năm 2025 (520.407 tấn) nhưng vẫn thấp hơn khoảng 21.000 tấn so với mức điều chỉnh năm 2024 là 551.298 tấn.

Với sản lượng 530.426 tấn và lượng tồn kho 205.452 tấn, tổng lượng hạt tiêu sẵn có cho tiêu thụ toàn cầu trong năm 2026 được dự báo đạt 735.878 tấn, cho thấy cung cầu đang dần quay về trạng thái cân bằng hơn./.