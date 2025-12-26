Ngày 26/12: Giá dầu thế giới hướng tới mức giảm sâu nhất theo năm

Giá dầu thế giới hôm nay (26/12) giảm nhẹ nhưng vẫn hướng tới mức giảm sâu nhất theo năm kể từ 2020 dù kinh tế Mỹ tích cực. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 61,82 USD/thùng, giảm 0,22%; giá dầu WTI ở mốc 58,35 USD/thùng, giảm 0,05%.

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 26/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 61,82 USD/thùng, giảm 0,22% (tương đương giảm 0,14 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 58,35 USD/thùng, giảm 0,05% (tương đương giảm 0,03 USD/thùng).

Thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục ghi nhận đà giảm nhẹ trong phiên gần nhất, qua đó củng cố xu hướng sụt giảm mạnh nhất theo năm kể từ sau giai đoạn đại dịch Covid-19. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi phải cân nhắc giữa những tín hiệu tăng trưởng tích cực từ nền kinh tế Mỹ và các rủi ro tiềm ẩn về gián đoạn nguồn cung tại Mỹ Latinh và Đông Âu.

Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 61,82 USD/thùng, giảm 0,22% tương đương giảm 0,14 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI ở mốc 58,35 USD/thùng, giảm 0,05% tương đương giảm 0,03 USD/thùng. Dù điều chỉnh giảm trong phiên này, cả hai loại dầu chuẩn vẫn tăng khoảng 6% kể từ giữa tháng 12, thời điểm giá rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm.

Theo ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường của IG, giá dầu đang nhận được lực đỡ đáng kể từ các số liệu kinh tế vĩ mô khả quan của Mỹ. Tuy vậy, xét trên bình diện cả năm, giá dầu Brent và WTI nhiều khả năng vẫn giảm lần lượt khoảng 16% và 18%, đánh dấu mức sụt giảm sâu nhất kể từ năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lo ngại nguồn cung toàn cầu có thể vượt cầu trong năm tới.

Ở chiều cung, thị trường đang đặc biệt chú ý tới tình hình tại Venezuela, sau khi Mỹ siết chặt kiểm soát đối với đội tàu vận chuyển dầu. Hiện hơn 10 tàu chở dầu đang neo đậu ngoài khơi quốc gia Nam Mỹ này để chờ hướng dẫn tiếp theo. Trong khi đó, tại khu vực Caspian, lượng dầu vận chuyển qua hệ thống đường ống CPC được dự báo giảm khoảng 1/3 trong tháng 12, do ảnh hưởng từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hạ tầng năng lượng./.