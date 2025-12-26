Ngày 26/12: Giá sao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước neo cao

Giá sao su thế giới hôm nay (26/12) đồng loạt tăng nhờ giá dầu duy trì diễn biến ổn định. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Giá sao su trong nước hôm nay neo ở mức cao. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,8% (0,5 Baht) lên mức 60,6 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 tăng 0,1 Yên lên mức 328,8 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,9% (145 Nhân dân tệ) lên mức 15.435 Nhân dân tệ/tấn.

Trên của Sàn giao dịch SICOM - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 1/2026 tăng 1,5% lên mức 180,2 US cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đóng cửa tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, đây là phiên tăng thứ 4 liên tiếp, được hỗ trợ bởi giá dầu neo mức cao.

Hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 1,3 Yên, tương đương 0,39% lên mức 335,8 Yên/kg (khoảng 2,16 USD).

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng mạnh 370 Nhân dân tệ, tương đương 2,42%, lên 15.650 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su butadien giao tháng 2 được giao dịch nhiều nhất cũng tăng 140 Nhân dân tệ, tương đương 1,24%, lên 11.395 Nhân dân tệ/tấn.

Về phía nguồn cung, Cơ quan Khí tượng Thái Lan cảnh báo gió mùa sẽ tiếp diễn tại khu vực miền nam nước này trong giai đoạn từ ngày 25 - 28/12, nơi tập trung phần lớn hoạt động khai thác cao su. Theo Viện Nghiên cứu Huatai Futures, nguồn cung cao su của Thái Lan dự kiến sẽ giảm trong tương lai.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.