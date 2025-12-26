Ổn định tỷ giá và cán cân thanh toán tạo nền tảng mới cho thị trường vốn năm 2026

(TBTCO) - Sau nhiều năm chịu áp lực từ biến động tỷ giá và dòng vốn, thị trường vốn Việt Nam đang đứng trước thời điểm hội tụ các điều kiện vĩ mô thuận lợi hơn. Trên nền tảng đó, diễn biến của lãi suất, tỷ giá và hệ thống ngân hàng được kỳ vọng sẽ dẫn dắt chu kỳ mới của thị trường trong năm 2026.

Những tín hiệu tích cực từ tỷ giá và cán cân thanh toán được xem là nền tảng quan trọng tạo dư địa thuận lợi cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026. Theo các phân tích từ Công ty Chứng khoán VPBankS, nếu trong ngắn hạn, diễn biến nợ xấu vẫn là biến số mang tính nền tảng đối với chu kỳ thị trường, thì ở tầm nhìn chiến lược hơn, trọng tâm đang dịch chuyển sang bức tranh vĩ mô rộng lớn, nơi tỷ giá nổi lên như nút thắt lớn nhất đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài trong suốt bốn năm qua.

“Đây được kỳ vọng sẽ là điểm nghẽn dần được tháo gỡ trong năm 2026, khi các điều kiện tiền tệ và cán cân thanh toán có nhiều cải thiện rõ rệt hơn. Cùng với đó, các cải cách liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng và giao dịch tài sản số được xem là những yếu tố bổ trợ quan trọng, góp phần củng cố niềm tin thị trường” – ông Ngô Hoàng Long – Giám đốc Trung tâm phân tích VPBankS nhận định.

Ở chiều ngược lại, rủi ro đáng lưu ý đối với triển vọng năm 2026 đến từ khả năng trần lãi suất tiền gửi nhích tăng khoảng 50 điểm cơ bản, dự kiến rơi vào quý II/2026. Tuy nhiên, khác với giai đoạn cuối năm 2022 khi mặt bằng lãi suất tăng mạnh tới 200 điểm cơ bản nhằm ứng phó với các cú sốc kinh tế, đợt điều chỉnh sắp tới nhiều khả năng phản ánh nhu cầu huy động vốn gia tăng của hệ thống ngân hàng trong bối cảnh tín dụng tiếp tục duy trì đà tăng cao.

Thực tế cho thấy, trong giai đoạn 2015 – 2019, Việt Nam từng duy trì tăng trưởng tín dụng bình quân 15,6%/năm, song song với xu hướng cải thiện đều của nợ xấu. Khi đặt trong bối cảnh hiện nay, với khuôn khổ thể chế đã được cải thiện đáng kể, khả năng tái lập giai đoạn tăng trưởng tích cực này, thậm chí ở mặt bằng cao hơn, được đánh giá là khả thi.

Một yếu tố mang tính bước ngoặt khác là quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 12/2025. Dù thị trường chứng khoán trong nước có những nhịp điều chỉnh ngắn hạn ngay sau đó, song ý nghĩa cốt lõi của sự kiện này nằm ở việc chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ đã chuyển sang trạng thái dương khi bước sang năm 2026. Sự ổn định của tỷ giá trong giai đoạn đầu năm tới được xem là điều kiện then chốt để xóa bỏ tâm lý thận trọng kéo dài của nhà đầu tư, sau nhiều năm USD/VND chịu áp lực. Thậm chí, ổn định tiền tệ còn được nhìn nhận là yếu tố quan trọng không kém, nếu không muốn nói là vượt lên trên câu chuyện nâng hạng thị trường.

“Khi hai yếu tố này đồng thời hội tụ, dòng vốn đầu tư danh mục được kỳ vọng sẽ quay trở lại trạng thái mua ròng, sau ba năm liên tiếp rút vốn” – ông Long khẳng định.

Trong bức tranh đó, nhiều cấu phần của tài khoản vốn và tài chính trong cán cân thanh toán cho thấy độ nhạy cao với chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ. Nếu các điều chỉnh chính sách tiền tệ diễn ra đúng như kỳ vọng, mức thặng dư còn khá khiêm tốn của cán cân thanh toán năm 2025 có thể chuyển hóa thành thặng dư đáng kể hơn trong năm 2026. Đây cũng là lý do các phân tích triển vọng vĩ mô cho năm tới tập trung nhiều hơn vào lãi suất điều hành, tỷ giá và hệ thống ngân hàng, thay vì các chủ đề quen thuộc như lạm phát hay thuế quan.

Ở cấp độ ngành, thị trường bất động sản đang cho thấy sức bật rõ nét hơn so với đầu năm 2025, trong khi đầu tư công năm 2026 được đánh giá là kịch bản có độ chắc chắn cao. Những dấu hiệu phục hồi của bất động sản trở nên rõ ràng hơn vào cuối năm 2025, khi quá trình xử lý nợ phản ánh tích cực qua thu nhập khác của các ngân hàng và dư nợ tín dụng bất động sản tăng trưởng mạnh.

Trong bối cảnh đó, nhóm ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản nhà ở được kỳ vọng sẽ là những đối tượng hưởng lợi trực tiếp. Đồng thời, lĩnh vực hạ tầng bước vào giai đoạn mới khi dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam dự kiến khởi công, tạo ra động lực đầu tư có quy mô vượt trội so với các dự án trước đây.

Một điểm đầu tư đáng chú ý khác cho năm 2026 là mức độ phân hóa trong ngành ngân hàng. Diễn biến kém hiệu quả của một số ngân hàng quốc doanh trong năm 2025 đã làm thu hẹp dần 'mức premium' định giá vốn tồn tại nhiều năm trên thị trường.

“Nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài, vai trò dẫn dắt thị trường nhiều khả năng sẽ dịch chuyển sang nhóm ngân hàng tư nhân có nền tảng tăng trưởng linh hoạt hơn, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh được dự báo khó tạo ra hiệu suất vượt trội so với mặt bằng chung” – ông Long nhấn mạnh./.