Sáng ngày 24/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.146 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,38%, hiện ở mức 97,91.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.939 VND/USD - 26.353 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM ổn định. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.093 - 26.403 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.093 đồng 26.403 đồng Vietinbank 25.970 đồng 26.403 đồng BIDV 26.123 đồng 26.403 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.112 - 31.071 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.264 đồng 31.859 đồng Vietinbank 30.203 đồng 31.923 đồng BIDV 30.626 đồng 31.884 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.78 đồng 173.12 đồng Vietinbank 163.34 đồng 174.84 đồng BIDV 165.45 đồng 173.10 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 24/12/2025, giảm 44 đồng ở cả chiều mua và 24 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.711 - 27.831 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,38%, hiện ở mức 97,91.

Đồng USD suy yếu trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, trong một tuần giao dịch bị rút ngắn do kỳ nghỉ lễ, khi các số liệu cho thấy tăng trưởng mạnh của nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn không đủ để cải thiện tâm lý thị trường đối với đồng bạc xanh, vốn đang chịu áp lực từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm tới.

Theo ước tính đầu tiên của Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã tăng với tốc độ thường niên 4,3% trong quý gần nhất. Trước đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo GDP trong quý III chỉ tăng 3,3%.

Sau báo cáo GDP, đồng USD đã giảm bớt đà suy yếu so với đồng Yên, giao dịch ở mức 156,26 Yên, dù vẫn giảm khoảng 0,5% trong ngày. Đồng EUR cũng thu hẹp đà tăng so với đồng USD sau khi dữ liệu được công bố, hiện đứng ở mức 1,1779 USD, vẫn tăng khoảng 0,2% so với phiên trước đó.

Đối với các đồng tiền khác, Bảng Anh tăng 0,2% so với USD, lên 1,3483 USD, sau khi có thời điểm chạm đỉnh cao nhất trong 12 tuần ở mức 1,35 USD.

Trong khi đó, so với đồng Franc Thụy Sĩ, đồng bạc xanh giảm 0,4%, xuống 0,7886 Franc./.