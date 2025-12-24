Cải cách hành chính năm 2025: Tác động kép cho tăng trưởng

(TBTCO) - Năm 2025, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Bộ Tài chính xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn chặt với yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, từ đó đem lại tác động kép cho nền kinh tế.

Cắt giảm, đơn giản hóa 503/928 thủ tục hành chính

Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính và chuyển đổi số, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xuyên suốt trên các lĩnh vực then chốt, từ hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hóa phương thức quản lý tài chính công.

Trước hết, trong năm, Bộ đã tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, coi đây là khâu nền tảng có tác động trực tiếp đến môi trường kinh doanh. Báo cáo về công tác cải cách hành chính năm 2025 của Bộ Tài chính cho thấy, Bộ đã chủ trì xây dựng và tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 209 văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua 20 luật, nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 1 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 80 nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 7 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 112 thông tư trong lĩnh vực quản lý.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Qua đó, đã thể chế hóa kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Đảng; xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh do sắp xếp bộ máy; tăng cường phân cấp, phân quyền; quyết liệt đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính cũng như thực hiện mục tiêu tập trung thúc đẩy tăng trưởng đạt 8% trở lên trong năm 2025…

Song song với cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được Bộ Tài chính triển khai quyết liệt, hướng mạnh vào việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ cho xã hội. Trong năm 2025, Bộ Tài chính đã rà soát toàn diện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, dự trữ quốc gia. Trên cơ sở đó, nhiều thủ tục được đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, quy trình xử lý và thời gian giải quyết.

Kết quả, trong năm 2025, Bộ Tài chính đã thực thi cắt giảm, đơn giản hóa 503/928 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 54,2%. Trong đó, cắt giảm 106 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 397 thủ tục hành chính. Tổng thời gian đã cắt giảm là 3.199/12.288 ngày, đạt tỷ lệ 26,32%. Tổng chi phí được cắt giảm là 24.607/75.430 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32,62%, cắt giảm được 36/363 điều kiện kinh doanh (đạt 10%).

Một điểm nhấn quan trọng trong công tác cải cách hành chính năm 2025 là việc đẩy mạnh cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan bảo đảm thực hiện cung cấp tập trung các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia đối với toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần theo hướng thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc, từng bước thay thế các dịch vụ công trực tuyến riêng lẻ.

Bộ cũng đã phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia - Bộ Công an hoàn thành việc chỉnh sửa công cụ đẩy dữ liệu chốt sổ Bảo hiểm xã hội sang Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ triển khai thí điểm 6 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, hoàn thành việc tích hợp, đồng bộ tự động dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia với 2,1 triệu doanh nghiệp (tháng 7/2025) và 2,1 triệu hộ kinh doanh (tháng 8/2025).

Các thủ tục liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp được ưu tiên số hóa, tạo điều kiện cho người sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục mọi lúc, mọi nơi, giảm tiếp xúc trực tiếp, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết hồ sơ.

Đẩy mạnh hiện đại hóa quản lý

Trong lĩnh vực thuế và hải quan, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai gắn với hiện đại hóa quản lý. Bộ Tài chính đã tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử. Đến nay, đã có trên 99% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai, nộp và hoàn thuế điện tử.

Toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử và toàn bộ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký, chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Kết quả triển khai toàn quốc đến ngày 12/12/2025 cho thấy, tổng số lượng hóa đơn đã tiếp nhận và xử lý là gần 20,3 tỷ hóa đơn.

Đến ngày 12/12/2025, số lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile đạt 8.444.301 lượt, số giao dịch qua ngân hàng thương mại đạt 17.267.050 giao dịch với tổng số tiền đã nộp thành công 26.587 tỷ đồng.

Đồng thời, công tác hỗ trợ, hướng dẫn, đối thoại với người nộp thuế và doanh nghiệp luôn được chú trọng, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách. Các giải pháp này góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, qua đó cải thiện rõ nét môi trường kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến tài chính - ngân sách.

Đặc biệt, công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra cải cách hành chính luôn được Bộ Tài chính chú trọng. Việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được đẩy mạnh, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ, kịp thời thông tin về chính sách, thủ tục mới, qua đó nâng cao hiệu quả thực thi và sự đồng thuận trong xã hội.

Nhìn tổng thể, những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2025 của Bộ Tài chính đã cho thấy một hướng đi đúng: lấy cải cách thể chế làm nền, lấy cắt giảm thủ tục và chuyển đổi số làm công cụ, hướng vào mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Những kết quả này đem lại tác động kép cho nền kinh tế. Tác động trực tiếp là giúp tiết kiệm chi phí tuân thủ, giảm thời gian và rủi ro cho doanh nghiệp. Tác động gián tiếp và lan tỏa hơn là nâng cao độ tin cậy vào thể chế và chất lượng phục vụ của bộ máy, từ đó củng cố niềm tin thị trường.

Với mục tiêu đề ra cho năm 2026 là tiếp tục triển khai quyết liệt theo hướng đồng bộ hóa thực thi, tăng kỷ luật dữ liệu và quản trị theo kết quả, cải cách hành chính sẽ không chỉ là những con số thành tích, mà trở thành một nền tảng, một “động cơ” quan trọng đưa nền kinh tế tăng tốc.