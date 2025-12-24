Tăng cường hợp tác hải quan Việt Nam - Campuchia

(TBTCO) - Được sự chấp thuận của Cục Hải quan và UBND tỉnh Đồng Tháp, sáng ngày 23/12/2025, Chi cục Hải quan khu vực XX long trọng tổ chức Hội nghị hợp tác trong lĩnh vực hải quan giữa Chi cục Hải quan khu vực XX và Cục Hải quan và Thuế gián thu tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia).

Tham dự và đồng chủ trì hội nghị, về phía Hải quan khu vực XX có ông Nguyễn Thanh Sang - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XX; về phía Cục Hải quan và Thuế gián thu tỉnh Prey Veng có ông Muong Dara - Cục trưởng Cục Hải quan và Thuế gián thu tỉnh Prey Veng, cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của hai đơn vị.

Đại diện Hải quan khu vực XX và Cục Hải quan và Thuế gián thu tỉnh Prey Veng (Campuchia). Ảnh: HQ

Tại hội nghị, hai bên cùng nhau đánh giá những kết quả hợp tác trong thời gian qua, trao đổi các thông tin chuyên môn liên quan đến công tác hải quan; đồng thời thống nhất các định hướng phối hợp trong thời gian tới nhằm đảm bảo thực thi nghiêm túc pháp luật của mỗi nước, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp và cư dân biên giới hai nước.

Ông Nguyễn Thanh Sang - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XX (bên phải) và ông Muong Dara - Cục trưởng Cục Hải quan và Thuế gián thu tỉnh Prey Veng đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác năm 2026. Ảnh: HQ

Tại sự kiện lãnh đạo hải quan 2 đơn vị đã ký kết Biên bản thoả thuận hợp tác năm 2026. Hai bên cũng nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp phòng, chống các hành vi trốn thuế, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các loại tội phạm khác, đặc biệt là tội phạm vận chuyển ma túy, rửa tiền và tài trợ khủng bố, buôn bán vũ khí, chất nổ, tiền giả, tân dược giả, động vật quý hiếm và rác thải theo quy định của pháp luật mỗi nước.../.