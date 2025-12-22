Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động: Biểu tượng của tinh thần dám nghĩ lớn, làm lớn

(TBTCO) - Chỉ trong hơn 1 năm, Việt Nam đã đi từ việc hình thành ý tưởng, tìm kiếm mô hình đến quyết định triển khai và chính thức đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động. Đây là một biểu tượng cụ thể của tinh thần dám nghĩ lớn, làm nhanh và quyết tâm bứt phá.

Sáng 21/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã diễn ra tại Văn phòng Chính phủ.

Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược phát triển kinh tế - tài chính quốc gia, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.

Kỷ lục mới về tốc độ xây dựng pháp luật

Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, ngày 27/6/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đây là khung pháp lý đầu tiên và là nền tảng quan trọng, vững chắc trong quá trình xây dựng, vận hành, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Để triển khai Nghị quyết số 222/2025/QH15, Chính phủ đã ban hành các nghị định hướng dẫn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: HIiếu Công

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng điều hành là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Các Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn.

Các thành viên Hội đồng điều hành gồm: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

“Tôi đánh giá cao Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND TP. Đà Nẵng và các bộ, cơ quan liên quan đã nỗ lực không ngừng nghỉ, với tinh thần “không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội”, khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật, chuẩn bị các điều kiện cần thiết; trong đó đã trình Chính phủ ban hành đồng thời 8 nghị định đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động ngay trong tháng 12 năm 2025”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình, dù đây là nhiệm vụ hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ và đầy thách thức, nhưng với quyết tâm cao, Chính phủ đã hoàn thành khung khổ pháp lý quan trọng với 8 nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam chọn cách tiếp cận linh hoạt: ban hành các nghị định trước để vừa làm vừa học hỏi, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn và tham khảo thông lệ quốc tế. Sau một thời gian vận hành, các quy định này sẽ được tích hợp thành một đạo luật về trung tâm tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt biểu dương tinh thần làm việc “không kể ngày đêm” của các bộ, ngành để ban hành đồng thời 8 nghị định hướng dẫn chỉ trong thời gian ngắn. Đây được coi là một kỷ lục mới về tốc độ xây dựng pháp luật, thể hiện phương châm “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện” của Chính phủ.

Tư duy đổi mới, "nói được, làm được"

Theo Thủ tướng, sự ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh, từ tầm nhìn mang tính thời đại đối với mục tiêu chiến lược phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

Hành trình đi đến sự kiện hôm nay là một chặng đường đầy trăn trở, thận trọng, nhưng cũng rất quyết liệt, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ, tầm "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn" của Đảng và Nhà nước.

Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động chính là sự khởi đầu của một quá trình đổi mới cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả đối với sự phát triển thị trường tài chính, với những tác động lan tỏa sâu rộng đến tất cả các ngành, lĩnh vực, các chủ thể của đất nước.

Trong đó, Thủ tướng chỉ rõ 3 giá trị đột phá. Thứ nhất là, nâng tầm vị thế quốc gia, Việt Nam sẽ chuyển từ “công xưởng” gia công sang “mắt xích” quan trọng trong mạng lưới quản trị dòng vốn toàn cầu.

Thứ hai, là tạo đột phá nguồn lực, trung tâm tài chính quốc tế sẽ là kênh huy động vốn hiệu quả cho các dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao, năng lượng tái tạo, mà không làm tăng nợ công, đồng thời làm bệ đỡ cho cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Thứ ba, là “đột phá của đột phá” về thể chế. Lợi ích lớn nhất của Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ đo đếm bằng tiền, mà bằng sự đổi mới tư duy quản lý, công nghệ hiện đại. Những cơ chế thử nghiệm thành công tại Trung tâm sẽ được nhân rộng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, TP. Hồ Chí Minh sẽ sử dụng trụ sở tại số 8 đường Nguyễn Huệ trong giai đoạn đầu, trước khi chuyển sang tòa nhà hiện đại đạt chuẩn quốc tế tại trung tâm Thủ Thiêm sau năm 2027. Thành phố cũng đã chọn lọc được 10 nhà đầu tư tiềm năng nhất trong hơn 50 đối tác quốc tế từ các lĩnh vực như ngân hàng, tài sản số và công nghệ (bao gồm NASDAQ, Binance, Viettel, TikTok...) để tạo nguồn lực công nghệ tiên tiến cho trung tâm.

Tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đại diện TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan điều hành tại hai thành phố. Theo đó, ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh được giao kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng được giao kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Theo Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn, Đà Nẵng đã chủ động vận hành thử mô phỏng cơ quan điều hành và xây dựng hệ thống “một cửa” tích hợp để sẵn sàng triển khai ngay khi các nghị định được ban hành.

Điểm nhấn trong chiến lược của Đà Nẵng là tập trung vào hệ sinh thái công nghệ tài chính, tài chính xanh và tài chính chuỗi khối. Để phục vụ mục tiêu này, thành phố đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng viễn thông 5G, trạm cáp quang biển và các trung tâm dữ liệu quy mô khu vực phối hợp cùng Tập đoàn Viettel.

Về không gian phát triển, Đà Nẵng đã hoàn thành trụ sở tại khu vực Công viên phần mềm và quy hoạch 18 ha đất sạch sát biển để phát triển hệ sinh thái tài chính trong giai đoạn 2026 - 2027. Đặc biệt, thành phố đã thực hiện cơ chế thu hút nhân sự chất lượng cao và thuê một chuyên gia nước ngoài từng làm giám đốc điều hành trung tâm quốc tế để tham gia cơ quan điều hành tại Đà Nẵng.

Đến nay, Đà Nẵng đã nhận được sự quan tâm của gần 70 nhà đầu tư và ký kết hơn 20 biên bản ghi nhớ với các định chế lớn như Abu Dhabi Global Market, Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ.

Nhiều ý kiến tại hội nghị cũng bày tỏ sự hào hứng và niềm tin vững chắc rằng, với tư duy đổi mới, tinh thần “nói được, làm được”, Việt Nam sẽ sớm hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng của đất nước, trở thành một “câu chuyện tăng trưởng kỳ tích” của thế giới trong những thập kỷ tới.

Ngay sau Lễ ra mắt, các cơ quan của Trung tâm tài chính quốc tế bắt đầu đi vào hoạt động. Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng bố trí ngay nguồn lực, kinh phí, trụ sở, trang thiết bị cần thiết; trường hợp có vướng mắc báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/12/2025.