Định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành Tài chính giai đoạn 2026 -2028

(TBTCO) - Ngày 3/2/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính tổ chức Hội nghị Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính, nhiệm kỳ 2025 - 2027. Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng Đỗ Thành Trung chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của các thành viên Hội đồng Khoa học ngành Tài chính và đại diện lãnh đạo của một số đơn vị trong Bộ Tài chính, các nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu khách mời.

Hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến cho định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học của ngành Tài chính trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận hai nội dung chính:

Thứ nhất, tham gia ý kiến đối với Dự thảo Định hướng khoa học ngành giai đoạn 2026 - 2028. Đây là văn bản có vai trò định hướng chiến lược, làm cơ sở cho việc xác định, lựa chọn và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của ngành Tài chính trong thời gian tới.

Dự thảo định hướng 2026 - 2028 được cập nhật để phù hợp với bối cảnh nhiều yêu cầu mới đang đặt ra đối với công tác quản lý tài chính về ngân sách, thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán, giá, bảo hiểm và các lĩnh vực tài chính - kinh tế khác; đồng thời gắn với các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia như: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực kinh tế - tài chính.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Việc cập nhật định hướng khoa học ngành giai đoạn 2026 - 2028 cũng bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển của ngành và của đất nước. Đồng thời kịp thời điều chỉnh, bổ sung những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn quản lý, từ yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tài khóa, quản lý tài sản công, quản lý nợ công, cũng như tăng cường năng lực phân tích, dự báo và ứng phó với các biến động kinh tế trong nước và quốc tế.

Thứ hai, các đại biểu xem xét, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2027. Đây là khâu quan trọng trong quy trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ hằng năm của Bộ để đặt hàng nghiên cứu những vấn đề cấp thiết, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, trực tiếp phục vụ công tác quản lý nhà nước, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật kinh tế - tài chính.

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung chúc mừng các đơn vị tham gia ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Đức Minh

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm cao, các thành viên hội đồng khoa học cùng các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tập trung làm rõ các vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn quản lý; yêu cầu nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tài khóa; tăng cường năng lực phân tích, dự báo và chủ động ứng phó với các biến động kinh tế trong nước và quốc tế.

Theo Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách kinh tế - tài chính, ông Nguyễn Như Quỳnh khẳng định, Hội nghị là diễn đàn khoa học chuyên sâu, tạo cơ sở quan trọng cho việc hoàn thiện định hướng khoa học ngành giai đoạn 2026 - 2028 và lựa chọn được các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong năm 2027 đáp ứng việc nghiên cứu để đề xuất tháo gỡ những điểm nghẽn về chính sách cũng như những vấn đề kinh tế - tài chính đang đặt ra.

Đại diện lãnh đạo 7 đơn vị thuộc Bộ Tài chính ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong 5 năm (2026 -2030). Ảnh: Đức Minh

Ngay sau Hội nghị, lãnh đạo Học viện Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Học viện Chính sách và Phát triển, Vụ Ngân sách Nhà nước, Cục Thống kê, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu, phân tích dự báo và xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê phục vụ tham mưu chính sách; tổ chức diễn đàn, hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học;… với thời gian thực hiện trong 5 năm (2026 - 2030).