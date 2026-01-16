Đoàn công tác của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo làm việc với Đảng ủy Bộ Tài chính về Tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW

(TBTCO) - Ngày 15/1, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đoàn công tác Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo làm việc với Đảng ủy Bộ Tài chính về tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và giải pháp, chương trình hành động thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung và Phó Trưởng ban Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Nguyễn Đức Hiển. Cùng tham dự hội nghị có các thành viên của Tổ Biên tập, cùng đại diện một số vụ chuyên môn của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; đại diện một số bộ, ngành; cùng đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung và Phó Trưởng ban Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Nguyễn Đức Hiển đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Chia sẻ đầy đủ thông tin, nguồn lực một cách chính xác, kịp thời

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được giao tổng kết sâu Nghị quyết số 05-NQ/TW, đặc biệt là xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số”.

Để bổ sung luận cứ thực tiễn cho quá trình tổng kết và xây dựng dự thảo nghị quyết, Đoàn công tác Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam gắn với tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW” có kế hoạch làm việc với một số bộ, ngành Trung ương, trong đó có Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh, việc phối hợp giữa Bộ Tài chính với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các chủ đầu tư cần được thực hiện đúng theo yêu cầu, có báo cáo cụ thể, có đánh giá rõ ràng. Cách làm phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, không chung chung. Trong quá trình triển khai sẽ có những nội dung dự kiến chưa thể xử lý ngay, song cần làm rõ phương án, lộ trình, cũng như cơ chế trao đổi, phản hồi để thống nhất cách làm. Các đơn vị khi báo cáo cần đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ vướng mắc ở đâu, nội dung nào cần quan tâm thêm, đặc biệt là những điểm then chốt, tránh lặp lại những nội dung chung chung như huy động nguồn lực nhưng không làm rõ nguồn ở đâu, quy mô thế nào, cơ chế ra sao…

Thứ trưởng khẳng định, việc tăng cường phối hợp, chia sẻ đầy đủ thông tin, nguồn lực một cách chính xác, kịp thời sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, giúp công việc đi vào chiều sâu, tránh làm theo cảm tính, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho việc triển khai các nhiệm vụ chiến lược trong thời gian tới.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính thay mặt Đảng ủy Bộ Tài chính trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả triển khai công tác tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW; đồng thời báo cáo tiến độ xây dựng các giải pháp chiến lược và chương trình hành động nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số”.

Thực tiễn cho thấy việc triển khai Nghị quyết 05-NQ/TW trong thời gian qua đã tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế - xã hội. Nhiều kết quả tích cực khẳng định đường lối đúng đắn của Nghị quyết. Tuy vậy, mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” chỉ có thể đạt được khi “có đột phá về thể chế, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và phân bổ nguồn lực theo tư duy chiến lược, dài hạn”. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh, bền vững của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Báo cáo nêu rõ những kết quả đạt được và những hạn chế của ngành Tài chính trong giai đoạn 2021 - 2025; làm rõ mục tiêu, vai trò và mức độ đóng góp của ngành Tài chính đối với mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của nền kinh tế, xác định các động lực tăng trưởng chủ yếu của Ngành và sự đóng góp cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa mục tiêu này.

Theo báo cáo, sau thời gian triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW, công tác đổi mới mô hình tăng trưởng ở nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện và có ý nghĩa chiến lược, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Nhìn tổng thể, mô hình tăng trưởng từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn tài chính quốc gia và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Vai trò điều tiết, dẫn dắt của Nhà nước thông qua chính sách tài khóa, ngân sách nhà nước và đầu tư công tiếp tục được phát huy; thị trường và các thành phần kinh tế ngày càng đóng vai trò chủ động hơn trong phân bổ nguồn lực.

Tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng khoảng 10% làm mục tiêu xuyên suốt

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiển cho biết, đến thời điểm hiện nay, các đơn vị đã gửi tương đối đầy đủ báo cáo và tài liệu phục vụ cuộc họp, đồng thời đã chuyển tài liệu cho Tổ biên tập theo đúng thời hạn. Mục tiêu của các buổi làm việc chính là lắng nghe sâu hơn ý kiến của các bộ, ngành, đặc biệt là các ý kiến trực tiếp từ thực tiễn, trước khi hoàn thiện dự thảo Đề án và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Quang cảnh hội n ghị. Ảnh: Đức Minh

Theo đó, đồng chí Nguyễn Đức Hiển đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm trong tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW, trước hết là cho ý kiến về kịch bản tăng trưởng và phương pháp tính toán. Trên cơ sở phối hợp giữa Cục Thống kê, các viện nghiên cứu, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan, dự thảo thống nhất tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng khoảng 10% làm mục tiêu xuyên suốt, thay vì trình bày dàn trải nhiều kịch bản, bảo đảm tính đồng bộ giữa các cân đối lớn.

Đồng chí lưu ý, kịch bản đã tính đến các dự án chiến lược, quy mô lớn, nhất là các dự án hạ tầng trọng điểm như đường sắt tốc độ cao, đồng thời rà soát, điều chỉnh các con số để bảo đảm tính thống nhất, khả thi giữa các nhóm dự án và nguồn lực huy động. Trong cơ cấu vốn, dự thảo đề xuất giảm dần tỷ trọng tín dụng ngân hàng, tăng tỷ trọng vốn ngân sách nhà nước, khu vực ngoài nhà nước và ODA; đề nghị Bộ Tài chính và các đơn vị cho ý kiến rõ hơn để tránh khác biệt quan điểm khi trình cấp có thẩm quyền.

Liên quan đến ngân sách nhà nước, đồng chí đề nghị đánh giá thận trọng dự báo thu trong bối cảnh tăng trưởng hai con số, bởi các chỉ tiêu về năng suất và hiệu quả nền kinh tế mang tính dài hạn, khó cải thiện nhanh trong những năm đầu. Do đó, cần chuẩn bị phương án điều chỉnh, phân bổ nguồn lực phù hợp nếu thu ngân sách không đạt kỳ vọng; đồng thời cho ý kiến về mức bội chi khoảng 5% GDP và các giải pháp huy động vốn trong bối cảnh áp lực lớn từ phát hành trái phiếu và vay nước ngoài.

Về các giải pháp lớn của Đề án, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa, tập trung tháo gỡ những “nút thắt” then chốt, tránh nêu định hướng chung chung; nhất là làm rõ quan điểm về huy động nguồn lực quốc tế, bảo lãnh Chính phủ cho các dự án năng lượng, hạ tầng.

Đồng chí cũng đề cập việc xem xét sửa đổi một số quy định trước đây, nhằm mở rộng nguồn vốn cho khu vực nông nghiệp, nông dân và các dự án nhỏ có tác động lan tỏa lớn.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị làm rõ các chính sách tài chính, cơ chế ưu đãi mang tính đột phá cho các ngành ưu tiên, nhất là công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, công nghệ thông tin; khắc phục tình trạng ưu đãi dàn trải.

Đồng thời, cần nghiên cứu các công cụ tài chính địa phương như quỹ đầu tư, công ty tài chính đầu tư và mở rộng không gian huy động vốn thông qua trái phiếu chính phủ, trái phiếu địa phương, trái phiếu dự án, kể cả phát hành quốc tế, với tinh thần mạnh dạn đề xuất những cơ chế, chính sách mới, tạo đột phá cho mục tiêu tăng trưởng “2 con số”./.