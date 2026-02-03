(TBTCO) - Cụm Thi đua số 3 - Cục Dự trữ Nhà nước phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu: “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả thi đua nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2026 hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Dự trữ Nhà nước".

Mới đây, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I (Trưởng Cụm thi đua số 3 - Cục Dự trữ Nhà nước) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, III, VII và đại diện các phòng nghiệp vụ, các điểm kho thuộc 3 đơn vị thành viên của Cụm Thi đua số 3.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực I cho biết, trong năm 2025, các thành viên trong Cụm Thi đua số 3 luôn phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Từ đó, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hoạt động với giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế, phù hợp với đặc điểm của mỗi cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực I, ông Đỗ Quốc Long (bên trái) tặng hoa chúc mừng tân Cụm trưởng Cụm thi đua số 3, Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực III, ông Lê Văn Dương.

Cụm Thi đua số 3 đã hoàn thành 100% kế hoạch mua nhập hàng dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2025, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy chuẩn chất lượng và an toàn tuyệt đối. Tổng số hàng DTQG của 3 đơn vị trong cụm thi đua đã mua nhập kho DTQG là 136.350 tấn gạo, 51.900 tấn thóc, 40.000 chiếc phao áo, 30.000 chiếc phao tròn, 1.300 chiếc bè nhẹ.

Công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác cứu trợ, hỗ trợ nhân dân, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ học sinh với khối lượng xuất cấp hơn 19 nghìn tấn gạo cùng hàng chục nghìn phao áo cứu sinh, phao tròn cứu sinh, bè nhẹ, nhà bạt, máy phát điện, xuồng cao tốc, máy bơm chữa cháy và nhiều trang thiết bị DTQG.

Cùng với đó, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị, tiêu biểu như: phong trào xây dựng “Vùng kho an toàn – xanh – sạch – đẹp”, phong trào “Thủ kho giỏi, kỹ thuật viên giỏi”, phong trào “Ngành Dự trữ Nhà nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025"…

Các Chi cục DTNN khu vực cũng tích cực hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua của Chính phủ, ngành, địa phương như: Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”; Phong trào “Bình dân học vụ số”; Phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2022-2030";...

Với sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong năm 2025, đã có nhiều tập thể, cá nhân trong Cụm Thi đua số 3 được đề nghị các cấp khen thưởng các danh hiệu như Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giấy khen Cục DTNN. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Bộ trở lên hiện đang trong quá trình rà soát của Cục DTNN để tiếp tục trình khen các cấp cao hơn...

Đại diện lãnh đạo 3 Chi cục DTNN khu vực I, III, VII ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm đoàn kết, phối hợp, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, các đơn vị thành viên đã tiến hành bình bầu cụm trưởng, cụm phó năm 2026 theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên. Kết quả, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III được bầu làm cụm trưởng và Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII được bầu làm cụm phó năm 2026.

Cũng tại hội nghị, Cụm Thi đua số 3 phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu: “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả thi đua nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2026 hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 – 7/8/2026)”.