(TBTCO) - Ngày 23/1/2026, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức Hội nghị Gặp mặt, cung cấp thông tin báo chí năm 2026. Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Nguyễn Thị Phố Giang chủ trì Hội nghị.

Nhiều nhiều dấu ấn nổi bật

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Phố Giang - Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước bày tỏ lời cảm ơn đến đội ngũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã đồng hành, phản ánh kịp thời, đầy đủ các mặt công tác của ngành Dự trữ Nhà nước trong năm 2025. Qua đó đã góp phần lan tỏa hoạt động của Ngành, cũng như hình ảnh những cán bộ làm công tác dự trữ âm thầm nhưng đóng vai trò quan trọng trong các tình huống đột xuất, cấp bách như thiên tai, bão lũ, bảo đảm an sinh xã hội, phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô và quốc phòng, an ninh.

Bà Nguyễn Thị Phố Giang - Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước phát biểu.

Ảnh: Đức Minh

Chia sẻ về tình hình thực hiện các mặt công tác trong năm 2025, bà Giang nhấn mạnh: đây là năm đánh dấu giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với những bước đột phá lớn về thể chế, tầm nhìn, tổ chức bộ máy và phương thức quản lý, điều hành của ngành Tài chính nói chung và hệ thống Dự trữ quốc gia nói riêng.

Cục Dự trữ Nhà nước đã sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong thời gian rất ngắn, với khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao, đã chuyển đổi mô hình từ Tổng cục sang Cục, sắp xếp lại hệ thống tổ chức, giảm từ 22 xuống còn 15 Chi cục, tinh gọn đầu mối đơn vị chuyên môn còn 7 đơn vị, bảo đảm không làm gián đoạn, không làm chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trên nền tảng tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, công tác xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về dự trữ quốc gia đã tạo được dấu ấn rất lớn. Cục Dự trữ Nhà nước đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều luật và văn bản quan trọng.

Đặc biệt, Cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai xây dựng Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi) với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, bài bản. Mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn, yêu cầu cao, song với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, Luật đã được Quốc hội thông qua ngày 11/12/2025 với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự biểu quyết tán thành. "Đây là những dấu mốc quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển bền vững, hiện đại của công tác dự trữ quốc gia trong thời gian tới" - Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Phố Giang khẳng định.

Trong năm 2025, các đơn vị trong ngành Dự trữ Nhà nước đã tổ chức đấu thầu, nhập kho thành công 500.000 tấn lương thực (bao gồm 220.000 tấn theo Kế hoạch hằng năm và bổ sung 280.000 tấn nhằm điều chỉnh giá cả mặt hàng lúa gạo trong nước).

Trong các đợt mưa lũ, thiên tai vừa qua, nhiều trường hợp xuất cấp hàng dự trữ quốc gia được thực hiện ngay trong ngày, trong đêm, góp phần giảm thiểu thiệt hại, nâng cao uy tín, hình ảnh của ngành trong lòng nhân dân và chính quyền địa phương. Tổng giá trị hàng đã xuất cấp không thu tiền khoảng 2.611 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Tài chính, trực tiếp là Cục Dự trữ Nhà nước, trong năm 2025 đã thực hiện xuất cấp các mặt hàng tổng trị giá khoảng 2.027 tỷ đồng; đã thực hiện xuất cấp 128.954 tấn gạo.

Cũng trong năm 2025, Cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy chuẩn, đảm bảo an toàn tuyệt đối hàng hóa dự trữ quốc gia trải dài trên khắp các điểm kho. Công chức, người lao động ngành Dự trữ Nhà nước thực hiện nghiêm túc quy trình, chủ động sẵn sàng để xuất cấp đáp ứng yêu cầu đột xuất cấp bách về thiên tai, thảm họa,...

Triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026

Tại Hội nghị, các phóng viên, biên tập viên trao đổi, đặt câu hỏi với lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước về tình hình thực hiện nhiệm vụ, làm rõ những điểm mới của Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi), kế hoạch, tiến độ thực các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026...

Năm 2026, ngành Dự trữ nhà nước đang dồn lực cho mục tiêu phát huy kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành DTNN (7/8/1956 - 7/8/2026); hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia số 145/2025/QH15; tập trung cao độ nguồn lực, trí tuệ thúc đẩy triển khai chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động ngành Dự trữ nhà nước; thực hiện tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động dự trữ quốc gia trong năm 2026.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Phố Giang cho biết, bước sang năm 2026, dự báo tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Cục Dự trữ Nhà nước tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm kịp thời thể chế hóa quy định của Luật, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị được giao.

Cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục coi xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Khẩn trương triển khai các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi). Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật. Triển khai hiệu quả Chiến lược Phát triển dự trữ quốc gia và Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; bảo đảm đủ nguồn lực, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống đột xuất, cấp bách.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ các cơ quan báo chí để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia năm 2026./.