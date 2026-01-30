Bộ Tài chính xây dựng quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

(TBTCO) - Ngày 30/1, Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo về dự thảo Quy chế đối ngoại của Bộ Tài chính. Việc xây dựng quy chế mới về quản lý các hoạt động đối ngoại nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động đối ngoại trong giai đoạn mới. Thứ trưởng Trần Quốc Phương dự và chủ trì hội thảo.

Việc xây dựng Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, cấp thiết khi số lượng hoạt động đối ngoại tăng đột biến ở các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định 166/NĐ-CP ngày 30/6/2025; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo cấp cao, nhân sự thuộc quản lý của Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: T.D

Sau hợp nhất, một số yếu tố mới có tác động lớn đến công tác đối ngoại của Bộ Tài chính, như việc tiếp nhận chức năng quản lý đối với 18 tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Điều này đồng nghĩa với việc Bộ Tài chính không chỉ thực hiện đối ngoại ở cấp cơ quan nhà nước, mà còn gắn với hoạt động đối ngoại của doanh nghiệp nhà nước. Trong bối cảnh đó đòi hỏi Bộ Tài chính phải kịp thời sửa đổi, hoàn thiện quy chế quản lý hoạt động đối ngoại cho phù hợp với vị trí, vai trò mới.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, việc xây dựng quy chế mới là cần thiết, không chỉ đáp ứng các quy định pháp luật, mà còn làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Bộ Tài chính, xác định thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp trong quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại; tạo khuôn khổ để công tác đối ngoại của Bộ Tài chính được triển khai hiệu quả, đúng quy định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chủ trì hội thảo. Ảnh: T.D

Từ kinh nghiệm thực tiễn, các đại biểu đã lắng nghe các ý kiến, góp ý đối với dự thảo quy chế, với tinh thần xây dựng, làm rõ vai trò của từng đơn vị, đặc biệt là trong việc tham mưu nội dung, thẩm quyền quyết định và tổ chức các hoạt động đối ngoại. Mục tiêu là xây dựng một quy chế phù hợp với bối cảnh mới, có tính ổn định, lâu dài, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại.

Điểm nổi bật của việc xây dựng Quy chế mới là việc phân công và phân cấp rõ ràng cho các đơn vị trong Bộ, từ cấp Bộ trưởng đến các đơn vị cơ sở, trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại. Các hoạt động này tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí và đảm bảo sự phù hợp với chiến lược đối ngoại chung của Việt Nam. Đồng thời, Quy chế cũng quy định chi tiết về việc báo cáo, kiểm tra, và đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch đối ngoại.

Ngoài ra, Quy chế cũng nhấn mạnh sự phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ và các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại các quốc gia, tổ chức quốc tế trong quá trình tổ chức các đoàn ra và đón tiếp đoàn vào. Các hoạt động đối ngoại được phân loại rõ ràng theo mức độ quan trọng và nhạy cảm, và các thủ tục phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật và quy trình làm việc của Nhà nước.

Bộ Tài chính cũng đặc biệt chú trọng đến việc quản lý ngân sách cho các hoạt động đối ngoại, đảm bảo rằng các khoản chi được sử dụng hợp lý và minh bạch. Các kế hoạch đối ngoại phải được phê duyệt trước và báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện.

Quy chế này, đảm bảo các hoạt động đối ngoại được tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế của Bộ Tài chính trong công tác đối ngoại quốc tế.

Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.D

Theo ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính), việc xây dựng Quy chế dựa trên nguyên tắc tuân thủ theo các quy định hiện hành, thông lệ quốc tế về đối ngoại. Mục tiêu làm rõ nội hàm và trách nhiệm quản lý, thực hiện hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính; tổ chức thực hiện hiệu quả, tiết kiệm; quản lý tốt.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã thảo luận, đóng góp ý kiến một cách thực chất, thẳng thắn, tập trung về những nội dung đang vướng trong thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi để đơn vị chủ trì soạn thảo có thể tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quy chế./.