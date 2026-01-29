(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 27/1/206 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2025.

Điều 1 của Quyết định số 155/QĐ-BTC nêu rõ: Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2025 (Phụ lục I) và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2025 (Phụ lục II).

Công bố 174 danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2025. Ảnh minh họa

Theo đó, tại Phụ lục I có 174 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; tại Phụ lục II có 90 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2025.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể cả từ ngày ký./.