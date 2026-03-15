Tính đến 14h15: Hơn 80% cử tri trong danh sách đã tham gia bỏ phiếu

(TBTCO) - Theo số liệu tổng hợp mới nhất, tính đến 14h15 hôm nay, ngày 15/3, có khoảng 61 triệu 760 nghìn cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt 80,63% tổng số cử tri trong danh sách.

Thông tin vừa được cập nhật từ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 14h15, theo tổng hợp báo cáo từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang được triển khai đúng quy định của pháp luật, khẩn trương, trật tự, an toàn và đạt hơn 80% cử tri trong danh sách đã đi bầu.

Cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Đức Thanh

Trong đó, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, đặc biệt là 9 tỉnh miền núi phía Bắc, dẫn đầu là tỉnh Lào Cai với 97,96% cử tri đi bầu. Các tỉnh: Điện Biên (96,43%), Tuyên Quang (95,5%), Lai Châu (95,03%), Lạng Sơn (93,5%), Hà Tĩnh (91,83%)… cùng một số địa phương khác như Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Nguyên đều đạt trên 90% cử tri tham gia bỏ phiếu, tính đến thời điểm 14h15.

Đáng chú ý, đến nay, đã có 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%, đặc biệt là ở các khu vực lực lượng vũ trang và một số địa bàn vùng cao. Điều này cho thấy sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm rất cao của cử tri đối với quyền và nghĩa vụ công dân của mình./.