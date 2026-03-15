Tính đến 16h ngày 15/3: Hơn 93% tổng số cử tri đã đi bầu cử

(TBTCO) - Theo thông tin từ Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 16 giờ 00 phút, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 71.392.498/76.609.388 cử tri (đạt tỷ lệ 93,19%). Đến thời điểm báo cáo, hầu hết các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực.

Trong đó, có 5/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%: Tuyên Quang (99,86%); Lào Cai (99,81%); Lạng Sơn (99,30%); Điện Biên (99,23%); Lai Châu (99,20%).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cập nhật thông tin tại Trung tâm báo chí của Hội đồng bầu cử quốc gia vào lúc 17h ngày 15/3.

Có 18/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95%: Đà Nẵng (98,71%); Hà Tĩnh (98,70%); Cao Bằng (98,22%); Thái Nguyên (98,17%); Quảng Ninh (98,08%); Sơn La (97,98%); Huế (97,86%); Vĩnh Long (97,77%); Cà Mau (97,76%); Đắk Lắk (97,44%); Quảng Trị (97,38%); Cần Thơ (97,27%); Nghệ An (96,92%); Gia Lai (96,42%); Phú Thọ (96,27%); Ninh Bình (95,14%); Quảng Ngãi (96,14%); Thanh Hóa (95,72%).

9/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%: Hải Phòng (94,88%); Khánh Hòa (93,93%); Đồng Tháp (93,92%); Lâm Đồng (93,32%); An Giang (92,61%); Bắc Ninh (91,66%); Đồng Nai (91,12%); Hưng Yên (90,44%); Hà Nội (90,36%).

Còn 2/34 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt dưới 90%, trong đó có Tây Ninh (89,95%). Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có số cử tri đông nhất cả nước, đến thời điểm này đã có 7.663.467/9.569.117 số cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,07%.

Đặc biệt, tại nhiều địa phương, đối với các trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến các khu vực bỏ phiếu, các Tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cữ.

Hiện nay, cử tri trên cả nước tiếp tục đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; không khí tại các điểm bầu cử nhìn chung diễn ra phấn khởi, nghiêm túc và trật tự. Cùng với đó, các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế đã tập trung phản ánh đậm nét về ngày bầu cử.