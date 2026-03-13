Tuổi trẻ Bộ Tài chính tham quan Nhà Quốc hội, hướng tới kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI

(TBTCO) - Thông qua hoạt động tham quan Nhà Quốc hội và giao lưu với Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội, đoàn viên thanh niên các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử Quốc hội, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền và tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI sắp tới.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư đã phối hợp với Chi đoàn Văn phòng Bộ Tài chính tổ chức chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng kết hợp tham quan Nhà Quốc hội Việt Nam. Chương trình được triển khai nhằm nâng cao nhận thức chính trị và bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho đoàn viên thanh niên.

Tham gia chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Mai - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, cùng đại diện ban chấp hành và đoàn viên thanh niên của 2 chi đoàn: Báo Tài chính - Đầu tư, Văn phòng Bộ Tài chính.

Đoàn viên thanh niên các chi đoàn thuộc Bộ Tài chính tham quan Nhà Quốc hội. Ảnh: Thu Hương.

Theo chương trình, đoàn đã tham quan Tòa nhà Quốc hội, trụ sở làm việc và nơi diễn ra các phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam. Tại đây, các đoàn viên được trực tiếp chiêm ngưỡng các cổ vật, di tích và hiện vật lịch sử tại khu trưng bày “Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội”.

Tiếp đó, đoàn tham quan Phòng Truyền thống Quốc hội, nơi trưng bày gần 500 hình ảnh và hiện vật tái hiện quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam từ năm 1946 đến nay. Các đoàn viên cũng được tham quan Hội trường Diên Hồng - phòng họp chính, nơi diễn ra các phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Hoạt động tham quan là dịp để đoàn viên thanh niên tiếp cận trực tiếp với không gian lịch sử tại Nhà Quốc hội, qua đó nâng cao hiểu biết về lịch sử dân tộc và quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào và ý thức công dân của thế hệ trẻ.

Đoàn viên thanh niên các chi đoàn thuộc Bộ Tài chính giao lưu với Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Thu Hương.

Bên cạnh hoạt động tham quan, chương trình còn tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên các đơn vị giao lưu với Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội. Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí cởi mở và chân thành, nơi các đoàn viên hai cơ quan cùng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến hoạt động đoàn, đặc biệt là công tác tuyên truyền và tổ chức các chương trình gặp mặt cử tri trẻ hướng tới kỳ bầu cử sắp tới.

Nhiều câu hỏi, thắc mắc của đoàn viên đã được trao đổi, giải đáp, qua đó giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về quy trình bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri cũng như vai trò của thanh niên trong việc lan tỏa thông tin chính thống, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Thông qua hoạt động giao lưu, các đoàn viên cũng chia sẻ nhiều ý kiến, mong muốn về việc tăng cường hơn nữa sự phối hợp và gắn kết giữa Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính và Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội trong thời gian tới. Đặc biệt, các chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư, Văn phòng Bộ Tài chính bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì các hoạt động phối hợp thiết thực, qua đó tạo thêm nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong công tác chuyên môn cũng như các phong trào đoàn.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Đoàn viên thanh niên các chi đoàn xem phim tài liệu tại Nhà Quốc hội. Ảnh: Thu Hương.

Các đoàn viên lắng nghe thuyết minh về các cổ vật, di tích và hiện vật lịch sử tại khu trưng bày “Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội”. Ảnh: Thu Hương.