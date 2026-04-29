PGBank lãi quý I/2026 tăng gấp 3 lần nhờ thu nhập ngoài lãi bứt phá, dự phòng giảm sâu

Ánh Tuyết

14:11 | 29/04/2026
(TBTCO) - PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 275,7 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ, hoàn thành gần 20% kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng đến từ bứt phá của thu nhập ngoài lãi, cùng với việc giảm mạnh chi phí dự phòng.
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - mã Ck: PGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026.

Báo cáo tài chính của PGBank cho thấy, lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 275,7 tỷ đồng, tăng mạnh 187,5% so với cùng kỳ (tương ứng tăng 179,8 tỷ đồng), qua đó hoàn thành gần 20% kế hoạch năm. Kết quả này tạo nền tảng thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh trong các quý tiếp theo.

Lãi trước thuế PGBank gấp gần 3 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ sự cải thiện ở thu nhập ngoài lãi cùng với việc giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro.

Đồ họa: Ánh Tuyết
Cơ cấu thu nhập của PGBank quý I/2026 tiếp tục chuyển biến tích cực theo hướng gia tăng nguồn thu ngoài lãi, đạt 118,4 tỷ đồng, tăng trưởng 59,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động PGBank tăng 20,4% lên 609,1 tỷ đồng, trong đó, đóng góp lớn từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng đột biến 426,1% (tức tăng 57,1 tỷ đồng) lên 70,5 tỷ đồng và thu nhập khác tăng gần gấp đôi cùng kỳ lên 34,6 tỷ đồng. Mảng dịch vụ cũng tăng trưởng mạnh khi lãi thuần tăng 238,5% (tăng 32,2 tỷ đồng).

Trong khi đó, thu nhập lãi thuần PGBank gần như đi ngang, ghi nhận 457,5 tỷ đồng quý I/2026, phù hợp với định hướng tăng trưởng tín dụng thận trọng.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, chỉ tăng 0,7%, góp phần giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng tăng 41,9%, tức tăng hơn 100 tỷ đồng lên 344 tỷ đồng.

Đặc biệt, yếu tố mang tính quyết định là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh 53,4% (giảm 78,2 tỷ đồng), còn 68,3 tỷ đồng, qua đó, trực tiếp hỗ trợ sức bật lợi nhuận quý I/2026.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PGBank đạt 86.711 tỷ đồng; trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 44.382,6 tỷ đồng. Cùng với đó, huy động vốn thị trường 1 đạt 47.035 tỷ đồng. Theo đại diện PGBank, mặc dù quy mô có sự điều chỉnh so với cuối năm 2025, ngân hàng vẫn duy trì nền tảng hoạt động ổn định và an toàn.

Bên cạnh đó, PGBank tiếp tục duy trì các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời thực hiện chính sách quản trị rủi ro thận trọng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,44%, duy trì ở ngưỡng an toàn.

Trong quý I/2026, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, phát triển các nền tảng ngân hàng số và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Các dự án trọng điểm như ngân hàng hợp kênh, hệ thống tích hợp và các giải pháp số hóa tiếp tục được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn./.

Nnăm 2026, PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cao nhất trong lịch sử hoạt động, đạt 1.438 tỷ đồng, gần gấp đôi so với mức thực hiện năm 2025 (727 tỷ đồng). Cùng với đó, ngân hàng tiếp tục theo đuổi kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 81,8%. Tính đến hết quý I/2026, vốn điều lệ PGBank đã đạt 6.816 tỷ đồng, đồng nghĩa vẫn cần bổ sung thêm khoảng gần 3.200 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu

Song song đó, dư nợ tín dụng cũng được kỳ vọng tăng trưởng 31%, đạt 61.770 tỷ đồng, số tăng thực tế theo phê duyệt room tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao; huy động thị trường 1 tăng 27,7%, lên 103.593 tỷ đồng./.
