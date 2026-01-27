Cổ đông hiện hữu mua chưa đầy 1%, PGBank phân phối 127 triệu cổ phiếu cho 11 nhà đầu tư

(TBTCO) - Sau hai lần gia hạn chào bán cho cổ đông hiện hữu, trong tổng số 450 triệu cổ phiếu, lượng cổ phiếu được mua chỉ đạt 4,43 triệu đơn vị, tương đương chưa đầy 1%. 445,6 triệu cổ phiếu còn lại sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư do Hội đồng quản trị PGBank lựa chọn, trong đó 11 nhà đầu tư đã đăng ký mua 127,2 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - mã Ck: PGB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, trong tổng số 450 triệu cổ phiếu chào bán, lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua chỉ đạt 4,43 triệu đơn vị, tương ứng chưa đầy 1% tổng khối lượng chào bán.

Phần còn lại 445,6 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư do Hội đồng quản trị PGBank lựa chọn, phù hợp với các tiêu chí đã đề ra.

Trong số 445,6 triệu cổ phiếu chào bán tiếp, có 11 nhà đầu tư đăng ký mua tổng cộng 127,2 triệu cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ 22/1 đến 27/1.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết đó là: các tổ chức, cá nhân trong nước bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu PGB; các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của PGBank; các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của PGBank.

Toàn bộ số cổ phiếu chưa phân phối sẽ được chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Danh sách 11 nhà đầu tư đăng ký mua gồm: bà Vũ Thị An Ninh (2,85 triệu cổ phiếu), bà Nguyễn Thị Thu Hà (6,5 triệu), ông Tạ Văn Mạnh (6,2 triệu), ông Lê Quang Huy (6,7 triệu), ông Bùi Việt Bảo (5,8 triệu), bà Trần Thị Thu Ngà (7,3 triệu), bà Lê Hồng Nhung (8,1 triệu), bà Nguyễn Thị Thủy (8,2 triệu), ông Nguyễn Tiến Dũng (19 triệu), bà Nguyễn Thị Thùy (24,4 triệu) và ông Nguyễn Đức Anh (32 triệu cổ phiếu).

Nguồn: PGBank.

Ban đầu, ngân hàng thông báo thời gian đăng ký và nộp tiền từ 27/10/2025 đến 17/11/2025, sau đó gia hạn lần thứ nhất đến 15/12/2025. Tiếp đó, PGBank kéo dài thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu đến ngày 16/1/2026, nhằm tạo điều kiện để cổ đông có thêm thời gian thực hiện quyền mua theo quy định.

Trước đó, danh sách cổ đông được chốt vào ngày 20/10/2025, với tỷ lệ thực hiện quyền 10:9, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 9 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính PGBank có thể thu về khoảng 4.500 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng.

Trước đợt chào bán này, PGBank cũng đã hoàn tất việc phân phối 49,99 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 9.599 cổ đông vào ngày 20/10/2025, với tỷ lệ thực hiện 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ theo quy định./.