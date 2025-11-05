PGBank hoàn tất tăng vốn lên 5.500 tỷ đồng, chuẩn bị cho đợt tăng mạnh nhất

(TBTCO) - PGBank vừa phát hành gần 50 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 5.500 tỷ đồng. Cùng lúc, ngân hàng triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu về 4.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ PGBank sẽ đạt 10.000 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cuối năm 2024, đây cũng là đợt tăng vốn lớn nhất của ngân hàng này.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - mã Ck: PGB) vừa công bố hoàn tất phát hành 50 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Theo báo cáo kết quả, số lượng cổ phiếu PGBank đã được ngân hàng phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 49.996.424 cổ phiếu, chiếm 99,9% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Kết thúc đợt phát hành, PGBank phân phối 49,99 triệu cổ phiếu cho 9.599 cổ đông, số lẻ 3.576 cổ phiếu; toàn bộ cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Sau đợt này, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 5.000 tỷ đồng lên 5.500 tỷ đồng.

Song song với đó, PGBank đang triển khai chào bán 450 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 10:9.

Thời gian chuyển nhượng quyền và nộp tiền mua cổ phiếu diễn ra từ ngày 27/10 đến 17/11.

Dự kiến số tiền huy động được khoảng 4.500 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, phục vụ nhu cầu tín dụng và mở rộng quy mô hoạt động, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng năm 2025 và các năm tiếp theo.

PGBank cũng vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của ông Đinh Thành Nghiệp - Thành viên Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Bạch Mai - vợ ông Nghiệp trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, ông Đinh Thành Nghiệp đăng ký mua hơn 4,6 triệu cổ phiếu, tương đương 0,46% vốn điều lệ, với tổng giá trị giao dịch khoảng 46 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, lượng cổ phiếu ông Nghiệp nắm giữ sẽ tăng từ 5,64 triệu cổ phiếu (0,56%) lên 10,25 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, bà Nguyễn Bạch Mai đăng ký mua thêm 162.791 cổ phiếu, tương đương 0,02% vốn điều lệ. Trước giao dịch, bà Mai sở hữu 198.966 cổ phiếu (0,02%).

Hai đợt phát hành đều nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 7/2025. Sau khi hoàn tất toàn bộ, vốn điều lệ của PGBank dự kiến đạt 10.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng 2025, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 496,8 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu nhập hoạt động đạt 9 tháng trong năm 2025 đạt khoảng 1.699 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần chiếm tỷ trọng 82%, đạt 1.396 tỷ đồng, tăng 13,4% cùng kỳ, phản ánh năng lực khai thác hiệu quả nguồn vốn và quản trị chi phí vốn tối ưu trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức thấp.

Tổng tài sản tính đến cuối quý III/2025 đạt 79.838 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng đạt 44.348 tỷ đồng (tăng 8%), trong khi tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 2%, lên 44.375 tỷ đồng./.