Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên:

(TBTCO) - Ngày 21/12/2025, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Điện Biên tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu cử Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thành Đô - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mùa A Vảng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tạ Thị Yên - Phó Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ...

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu cử Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Đức Thanh

Phát biểu chào mừng, đồng chí Lò Thị Luyến - Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên cho biết, trải qua 80 năm, với 15 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội Việt Nam không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan thực hiện quyền lập hiến, lập pháp cao nhất trong hệ thống chính trị, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân... Mỗi khóa Quốc hội đều để lại những dấu ấn riêng và đã hoàn thành trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó, thực hiện đúng chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam, qua 15 khóa Quốc hội, đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên đã có 59 lượt đại biểu được bầu vào Quốc hội. Trong đó, nhiều đại biểu giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước, có những đại biểu gắn bó nhiều khóa với Quốc hội.

Đồng chí Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên phát biểu chào mừng. Ảnh: Đức Thanh

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên đã tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật, tăng cường tổ chức lấy ý kiến tham gia của ĐBQH trong Đoàn và các cơ quan, đơn vị, địa phương vào các dự án luật theo chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng nhiều hình thức: Tổ chức 30 hội nghị lấy ý kiến vào 40 dự án luật và các dự thảo nghị quyết của Quốc hội, gửi lấy ý kiến tham gia vào hơn 70 dự án luật và nghị quyết thông qua và dự thảo cho ý kiến tại các kỳ họp Quốc hội. Tổng hợp ý kiến tham gia gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo chất lượng, thời gian theo yêu cầu. Tại các kỳ họp Quốc hội, ĐBQH tỉnh Điện Biên đã có hơn 200 lượt phát biểu, tham gia ý kiến vào các dự án luật tại các phiên thảo luận tại Hội trường và tại Tổ.

Nhiều ý kiến tham gia của ĐBQH tỉnh được tiếp thu, chỉnh lý trước khi Quốc hội thông qua. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ĐBQH tỉnh đã cùng với Quốc hội xem xét, quyết định thông qua 150 dự thảo luật và 260 nghị quyết, trong đó có nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 cùng với nhiều luật, nghị quyết đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô phát biểu tại buổi gặp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của các vị ĐBQH đối với sự phát triển của tỉnh trong suốt thời gian qua. Đồng thời, Ban thường Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới các ĐBQH tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang suốt 80 năm để luôn đổi mới, sáng tạo, đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV. Ảnh: Đức Thanh

Trong đó, đề nghị ĐBQH tỉnh tiếp tục đồng hành và phát huy trí tuệ, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Tạ Thị Yên, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam và tặng hoa chúc mừng các cá nhân. Ảnh: Đức Thanh

Nhân dịp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam cho 12 cá nhân. UBND tỉnh tặng Bằng khen 5 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động ĐBQH và trong công tác chỉ đạo, phối hợp, tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 6 tập thể và 3 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong công tác vận động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt./.