(TBTCO) - Sáng ngày 30/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia đã đi kiểm tra tình hình triển khai Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Gấp rút thi công, chuẩn bị cho ngày khai mạc

Tham gia đoàn kiểm tra có Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026; đại diện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Tài chính; Bộ Công an; UBND TP. Hà Nội…

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, theo cập nhật của các đơn vị, hiện nay, công tác thi công dàn dựng các phân khu đang được triển khai gấp rút.

Hiện tại tất cả khu vực bên ngoài và bên trong nhà triển lãm đã và đang khẩn trương thi công ngày đêm. Cụ thể, đối với khu vực bên ngoài, Bộ Công thương đã chỉ định Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC) làm nhà thầu thi công và hiện tại VEC đã và đang dàn dựng, thi công các hạng mục theo đúng thiết kế, nhận diện như trình chiếu tại phiên họp Ban chỉ đạo ngày 8/1/2026.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Với khu vực bên trong nhà triển lãm, các Bộ như Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trưởng đã nhận mặt bằng, chỉ định nhà thầu thi công và đang triển khai dàn dựng, thi công theo phân khu được phân công trong Đề án.

Đối với các phân khu của 34 tỉnh, thành phố, tính đến thời điểm sáng 30/1, 34/34 tỉnh, thành phố đã giao đơn vị chuyên môn trao đổi, tiếp nhận thông tin về mặt bằng trưng bày gồm vị trí, diện tích và các yêu cầu về nội dung, kỹ thuật của khu trưng bày của địa phương từ 200 - 250m2.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam cho biết, đến nay khoảng 53% đơn vị đã vào nhận mặt bằng; với các gian hàng đặc biệt, tỷ lệ này đạt hơn 40%. Nhiều doanh nghiệp, địa phương đang tiếp tục thi công xuyên ngày đêm để kịp tiến độ.

Các bộ ngành, địa phương tích cực vào cuộc

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết, các nhiệm vụ được giao đã cơ bản triển khai đầy đủ và đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Về nội dung gian hàng, Bộ đã tích cực kêu gọi, huy động các doanh nghiệp, đơn vị tham gia. Công tác dàn dựng đang được triển khai, dự kiến tối 30/1 toàn bộ các gian hàng sẽ hoàn thành.

Đối với chương trình khai mạc và bế mạc, sẽ có các hoạt động sân khấu, trong đó ba chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm phục vụ du khách và đồng bào. Bên cạnh đó, một số hoạt động mang tính chuyên đề như quảng bá du lịch, giới thiệu lễ hội các địa phương cũng được lồng ghép, góp phần lan tỏa không khí mùa xuân.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo phân công, Bộ phụ trách khu nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân với quy mô hơn 9.000 m². Đến nay, công tác chuẩn bị và thi công được triển khai tương đối tốt, bám sát tiến độ đề ra, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch.

Lễ Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân sẽ diễn ra vào 10h00 sáng ngày 2/2/2026. Hiện Bộ Công thương đã xây dựng bản phân công các Bộ, ngành liên quan, trong đó cụ thể phương án đón tiếp, phần luồng, bố trí chỗ ngồi, sơ đồ khu vực đại biểu.

Về nhận diện không gian, toàn bộ khu trưng bày sử dụng vật liệu tre nhằm thể hiện tinh thần nông thôn Việt Nam. Các sản phẩm được giới thiệu đến từ 280 đơn vị, gồm doanh nghiệp và hợp tác xã, tập trung vào sản phẩm OCOP, sản phẩm có chỉ dẫn địa lý và hàng tiêu dùng phục vụ Tết.

“Các đơn vị tham gia đã triển khai đầy đủ, sẵn sàng đưa khu trưng bày vào hoạt động. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đồng thời tích cực phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để chuẩn bị khoảng 100 phần quà là sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền để phục vụ các hoạt động tặng quà trong khuôn khổ các chương trình mini game, văn nghệ” - đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.

Về phía Hà Nội, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nêu rõ, hoạt động tại phân khu Hà Nội được triển khai với chủ đề “Tết sum vầy”, trong đó không gian được chia thành bốn khu vực chính: khu trải nghiệm Tết truyền thống; không gian giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội; khu trưng bày, bán sản phẩm OCOP; không gian đào, quất, hoa Tết và các tiểu cảnh.

Về tiến độ thực hiện, do công tác chuẩn bị được triển khai sớm, việc đấu thầu và lựa chọn đơn vị thi công đã hoàn thành từ trước, không phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Về công tác an ninh, trật tự và an toàn, Hà Nội đã tổ chức họp, chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan. “Lực lượng quản lý thị trường được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không để xảy ra tình trạng hàng hóa kém chất lượng” - ông Nguyễn Văn Phong nói.

Tại buổi làm việc, các Bộ ngành như Bộ Công an, Bộ Tài chính, các đơn vị truyền thông cũng đang gấp rút triển khai các nhiệm vụ được phân công, sẵn sàng cho lễ khai mạc hội chợ vào sáng 2/2/2026.

Quyết liệt triển khai Hội chợ Mùa Xuân 2026 với tinh thần cao nhất

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hai mốc thời gian quan trọng với Hội chợ Mùa Xuân là 16h Chủ nhật (tổ chức kiểm tra lần cuối và tổng duyệt) và 10h sáng ngày 2/2 (tiến hành lễ khai mạc). Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị Ban tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết, bảo đảm hoàn thành đồng bộ từ công tác tổ chức đến các chương trình chuẩn bị cho hai sự kiện nêu trên.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công thương, với vai trò Ban Thường trực và Ban Tổ chức, chủ động phối hợp với VEC cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức hội chợ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; đồng thời tổng hợp kinh phí do các bộ, ngành, địa phương đề xuất, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, thẩm định theo quy định.

Đối với UBND TP. Hà Nội, Phó Thủ tướng lưu ý cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong công tác quản lý thị trường, bảo đảm chất lượng hàng hóa, không để xảy ra tình trạng hàng giả, hàng nhái, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Công tác tuyên truyền cần lan tỏa đầy đủ thông tin tới người tiêu dùng về sản phẩm tại hội chợ, các ngành hàng, chương trình khuyến mãi, các tiện ích đi kèm như miễn phí gửi xe, qua đó tăng sức hút và hiệu quả truyền thông cho sự kiện.../.