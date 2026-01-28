(TBTCO) - Theo thông cáo báo chí của Bộ Công thương vừa phát ra, Hội chợ Mùa Xuân 2026 "Kết nối thịnh vượng, đón Xuân huy hoàng" sẽ diễn ra từ ngày 02/02 - 13/02/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Bộ Công thương cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 26/1/2026 về công tác tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026; trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới và khí thế thi đua chào mừng thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”, Hội chợ Mùa Xuân 2026 được định vị không chỉ là hoạt động thương mại - dịch vụ quy mô lớn, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước dịp cao điểm Tết; kết nối sản xuất - phân phối - thị trường, mở rộng hệ thống tiêu thụ và chuỗi cung ứng nội địa; quảng bá sản phẩm Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, thúc đẩy hợp tác - đầu tư - thương mại; lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, tạo không khí phấn khởi, sôi động trong dịp Tết cổ truyền.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trên nền tảng thành công nổi bật của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam với quy mô trưng bày có diện tích khoảng 100.000 m2 trong nhà và diện tích ngoài trời là 45.246 m2, gồm 10 sảnh trưng bày, mỗi sảnh khoảng 10.000 m2. Hội chợ dự kiến bố trí khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, cùng các không gian ngoài trời phục vụ hoạt động văn hóa - ẩm thực - trải nghiệm.

Người tiêu dùng mua sắm tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. Ảnh TL

Điểm nhấn của hội chợ là được tổ chức như một hành trình du xuân xuyên Việt, nơi các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo cùng hội tụ; được cấu trúc thành 8 phân khu nội dung nổi bật:

Phân khu Địa phương chủ đề - TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò trung tâm của hội chợ, là điểm khởi đầu của hành trình du xuân. Không gian giới thiệu toàn diện những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, công nghiệp, thương mại, tài chính, đổi mới sáng tạo, văn hóa và du lịch của TP. Hồ Chí Minh; đồng thời truyền tải tầm nhìn xây dựng một đô thị thông minh, phát triển bền vững, giàu bản sắc và hội nhập quốc tế. Các hoạt động trình diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa và trải nghiệm lễ hội Tết phương Nam được tổ chức đan xen, thể hiện tinh thần cởi mở, năng động và sáng tạo, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của TP. Hồ Chí Minh trong nền kinh tế quốc dân.

Phân khu “Du xuân quê hương - Sản vật Bốn phương”, nơi hội tụ tinh hoa sản vật và sắc xuân của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì là điểm nhấn về nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Phân khu “Xuân Thịnh vượng” do Bộ Công thương chủ trì, quy tụ các doanh nghiệp hoạt động đa ngành trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, phân phối và dịch vụ.

Triển lãm chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026) được tổ chức với thông điệp “Từ nguyên liệu đến thị trường - Chuỗi giá trị toàn diện”.

Không gian “Tết Sum vầy” do TP. Hà Nội chủ trì tái hiện không khí Tết cổ truyền của người Việt thông qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa như thư pháp, câu đối, gói bánh chưng, trình diễn nghề truyền thống...

Phân khu “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tạo nên không gian “Sắc Xuân Việt”, giới thiệu và từng bước thương mại hóa các sản phẩm của các ngành công nghiệp văn hóa.

Phân khu ngoài trời “Vị Xuân gắn kết”: Bổ trợ cho không gian trưng bày trong nhà, khu vực ngoài trời với phân khu “Vị Xuân gắn kết” mang đến không gian ẩm thực Xuân ấm cúng, nơi người dân và du khách cùng quây quần thưởng thức các món ăn đặc sắc, giao lưu và trải nghiệm không khí lễ hội, góp phần hoàn thiện hành trình du xuân tại hội chợ./.