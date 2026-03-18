Phục vụ giao lưu quốc phòng biên giới, cửa khẩu Móng Cái tạm dừng thông quan theo khung giờ

(TBTCO) - Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh tạm dừng thông quan theo các khung giờ cố định trong hai ngày 18 và 19/3/2026 để phục vụ Chương trình Giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Doanh nghiệp cần chủ động kế hoạch xuất nhập khẩu để tránh gián đoạn.

Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh có thông báo tạm dừng thông quan tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhằm phục vụ Chương trình giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ X.

Theo đó, việc tạm dừng thông quan được thực hiện theo từng khung giờ tại khu vực cầu Bắc Luân:

Ngày 18/3/2026, tại cầu Bắc Luân I, tạm dừng thông quan từ 07h00 - 09h00 và từ 12h00 - 15h00 (giờ Hà Nội).

Ngày 19/3/2026, tại cầu Bắc Luân II, tạm dừng thông quan từ 07h00 - 09h00 và từ 12h00 - 15h00 (giờ Hà Nội).

Trong thời gian tạm dừng tại một khu vực, hoạt động xuất nhập cảnh có thể linh hoạt điều tiết sang khu vực còn lại. Tuy nhiên, tại cầu Bắc Luân II có phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông, người dân và doanh nghiệp cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn.

Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh đề nghị các lực lượng chức năng tại cửa khẩu chủ động bố trí lực lượng, phối hợp điều tiết hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, bảo đảm an ninh, an toàn và không để xảy ra ùn tắc trong thời gian tạm dừng thông quan./.