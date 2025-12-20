(TBTCO) - Ngày 20/12/2025, tại bản Na Hý, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng dự Lễ khánh thành Công trình nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Dự khánh thành Nhà đại đoàn kết có các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tạ Thị Yên, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh; Tổng giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam Phạm Ngọc Tú.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng gửi chúc mừng tới 108 hộ gia đình đã có ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, một mái ấm với mọi điều tốt lành, an cư lạc nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thanh

Hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam (1945 - 2025), tháng 7/2025, Bộ Tài chính đã hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây dựng 108 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên với tổng số tiền 6,48 tỷ đồng (từ nguồn của Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam – Vietlott).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tặng quà cho 3 hộ gia định được làm nhà và 20 hộ nghèo trên địa bàn xã Thanh Nưa. Ảnh: Đức Thanh

Đây là nguồn ủng hộ, động viên, góp phần hỗ trợ tỉnh thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Chương trình hỗ trợ triển khai vào thời điểm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có sự thay đối về nhân sự thực hiện chương trình tại các xã, phường.

Với sự quyết tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng với sự đoàn kết, chung tay góp sức của cả cộng đồng, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành việc xây dựng toàn bộ 108 căn nhà Đại đoàn kết, các hộ gia đình được ở trong những căn nhà mới kiên cố, khang trang, ấm cúng trước Tết Nguyên đán. “Đây là một việc làm kết tinh của tình đoàn kết, nghĩa đồng bào, mang nhiều ý nghĩa và niềm vui cho Nhân dân, cũng là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, công chức ngành Tài chính dành cho nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên” - Bộ trưởng phát biểu.

“Ngôi nhà là tài sản lớn nhất, là ước mơ cả đời của mỗi hộ gia đình. Một mái ấm kiên cố không chỉ giúp bà con an tâm trước mưa bão, mà còn là nền tảng quan trọng để "an cư lạc nghiệp", giúp các hộ gia đình có thêm động lực vươn lên, tập trung lao động sản xuất và chăm lo cho tương lai con em mình. Nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của bà con bên ngôi nhà mới khang trang, chúng tôi càng thêm thấu hiểu ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình này” - Bộ trưởng bày tỏ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà và chúc mừng gia đình ông Lò Văn Ngơi, bản Na Hý, xã Thanh Nưa nhận nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Đức Thanh

Để nâng cao đời sống nhân dân một cách bền vững, trong thời gian tới Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thiết yếu đảm bảo phục vụ đời sống nhân dân, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đón nhận tình cảm của đại diện các hộ gia đình được làm nhà. Ảnh: Đức Thanh

Lãnh đạo Vietlott tặng quà cho 3 hộ gia đình được nhận nhà mới. Ảnh: Đức Thanh

Đồng thời, nghiên cứu định hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương với mục tiêu tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhân dân trên địa bàn, chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, biên giới; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân an cư lạc nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân ngay tại địa phương.

Bộ trưởng đề nghị Đảng bộ và chính quyền các cấp trong tỉnh cần tiếp tục gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Chính quyền cơ sở phải nắm chắc được đời sống Nhân dân trên địa bàn, những vùng nào, hộ nào đặc biệt khó khăn cần được quan tâm giúp đỡ, đặc biệt là người cao tuổi, neo đơn.

Bộ trưởng cũng đề nghị nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái; giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tích cực lao động, sản xuất để vươn lên thoát nghèo bên vững.

Đối với các hộ gia đình vừa nhận nhà mới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng mong bà con sớm ổn định cuộc sống, gìn giữ ngôi nhà và nỗ lực lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhiệm vụ nâng cao đời sống cho đồng bào miền núi là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm cao và sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ tin tưởng với sự hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực của tỉnh và khát vọng vươn lên của bà con, đời sống nhân dân tỉnh Điện Biên sẽ ngày càng khởi sắc và sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.

Sau hơn 4 tháng triển khai 108 hộ đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở (đạt 100%). Trong đó, 49 nhà xây, 42 nhà sàn, nhà gỗ truyền thống, 17 nhà khung sắt. Các căn nhà hoàn thành đảm bảo yêu cầu về chất lượng, diện tích nhà từ 40m2 trở lên. Tổng kinh phí thực hiện làm nhà trên 11,8 tỷ đồng. Trong đó: Bộ Tài chính hỗ trợ 6,48 tỷ đồng; các hộ gia đình đối ứng bằng tiền trên 5,3 tỷ đồng.

* Cũng trong chiều ngày 20/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên và lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.