Lần thứ 5 trong năm 2025, VN-Index chính thức vượt qua mốc 1700 điểm. Dù vậy, thị trường chưa đồng thuận khi dòng tiền vẫn phân hóa. Xu hướng được nhiều chuyên gia dự báo là hồi phục kèm tích lũy, thay vì tăng nóng trên diện rộng.

Cổ phiếu nhà Vingroup lại nổi sóng

Tuần giao dịch vừa qua đã ghi nhận sự đảo chiều tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index tăng mạnh gần 60 điểm, đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường tăng điểm tích cực top đầu thế giới trong tuần, chỉ sau Argentina. Động lực phục hồi đến sớm ngay từ hai phiên đầu tuần và được củng cố rõ nét về cuối tuần, khi nhóm cổ phiếu họ Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu Vinhomes (VHM) ghi nhận phiên bùng nổ tăng trần. Tính chung cả tuần, VN-Index tăng 57,42 điểm (+3,49%), đóng cửa ở mức hơn 1.704 điểm. Cùng chiều, HNX-Index tăng 1,26% lên 253,97 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,78% lên 119,41 điểm.

Đây đã là lần thứ 5 VN-Index chạm qua ngưỡng tâm lý này với tỷ lệ ngang ngửa về khả năng quay đầu hay tiếp tục tăng của VN-Index sau đó.

VN-Index một lần nữa vượt mốc 1700 điểm

Một yếu tố hỗ trợ quan trọng tuần qua là lãi suất liên ngân hàng đã hạ nhiệt mạnh sau giai đoạn tăng nóng. Tính đến ngày 18/12, lãi suất VND liên ngân hàng đã giảm khoảng 2,9 điểm phần trăm sau giai đoạn tăng nóng. Ngân hàng Nhà nước hút ròng nhẹ trong 4 phiên đầu tuần. Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng bằng đồng đô la Mỹ (USD) cũng giảm nhẹ ở tất cả các kỳ hạn. Cùng đó, ngày 19/12 - kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, cả nước đã đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án lớn với 79 điểm cầu. Dự án khu đô thị thể thao Olympic tại xã Thượng Phúc, Hà Nội, được chọn làm điểm cầu trung tâm. Đây là dự án vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu liên hợp thể thao rộng 411ha. Dự án được bố trí 3 lô thương mại dịch vụ (gần 12ha), đất bệnh viện, trung tâm nghiên cứu (14,4ha), bãi đỗ xe (15,6ha), cây xanh công cộng (4,6ha)... UBND thành phố cũng đã giao đại diện liên danh Công ty cổ phần Vinhomes hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch.

Đóng góp đáng kể cho đà tăng của chỉ số là nhóm cổ phiếu Vingroup, ước tính mang lại khoảng 20 điểm tăng cho VN-Index trong tuần này. Trái chiều, tân binh VCK của Chứng khoán VPS vừa lên sàn tuần này đóngc ửa ở mức 52.600 đồng/cổ phiếu, giảm 12,3% so với giá tham chiều ngày chào sàn. Cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (DGC) giảm tới 23,7% trong tuần, rơi về vùng thấp nhất hơn hai năm với thanh khoản tăng đột biến. Chỉ riêng trong hai phiên cuối cùng của tuần, đã có 37,7 triệu cổ phiếu DGC được chuyển nhượng, tương đương 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

VCK và DGC là 2 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index tuần vừa rồi. Riêng trong nhóm VN30, DGC góp nhiều điểm giảm nhất. Việc DGC bất ngờ giảm sâu đã kích hoạt một số công ty chứng khoán như TCBS, MBS hạ tỷ lệ cấp margin cho cổ phiếu này. Diễn biến tiêu cực của DGC cũng khiến nhóm hóa chất diễn biến tiêu cực nhất. Trong khi đó, cổ phiếu dòng dầu khí, chứng khoán và bất động sản giao dịch khá tích cực tuần này.

Điểm sáng khác của thị trường là khối ngoại quay trở lại mua ròng, đánh dấu tuần mua ròng hiếm hoi trong 51 tuần đã qua của năm 2025. Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng khoảng 190 tỷ đồng. Con số trên tích cực hơn nhiều mức bán ròng 5.987,3 tỷ đồng tuần trước. Tính từ đầu năm đến nay, khối ngoại bán ròng 138.471 tỷ đồng, trong đó gần124.100 tỷ đông qua giao dịch khớp lệnh.

Khối ngoại trở lại mua ròng nhẹ trong tuần 15/12-21/12

Thanh khoản cũng nhích lên về cuối tuần, cho thấy dòng tiền đang dần quay lại nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, giúp sắc xanh lan tỏa rộng hơn. Thanh khoản trên sàn HOSE tiếp tục duy trì ở mức khá thấp, với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tuần qua đạt 95.448 tỷ đồng, giảm 14,65% so với tuần trước. Tương tự, giá trị giao dịch sàn HNX cũng kém sôi động, giảm 4,5% so với tuần trước.

Thanh khoản thận trọng hơn trong lễ Giáng sinh?

Thị trường đang bước vào những phiên giao dịch cuối cùng của năm khi chỉ còn 8 phiên giao dịch nữa là khép lại năm 2025. Trong tuần tới (22/12-28/12), một số dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm dữ liệu từng bị lùi thời điểm công bố, đang được giới đầu tư chờ đợi. Số liệu GDP quý III ước tính lần thứ hai dự kiến xác nhận rằng nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,2%.

Ngoài ra, dữ liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền trong tháng 10 được dự báo sẽ tăng 0,4%. Tại châu Á, tâm điểm chú ý là cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 22–27/12, với nội dung thảo luận xoay quanh các dự thảo luật về bảo vệ môi trường, kế hoạch phát triển quốc gia và thương mại quốc tế.

Ở các thị trường khác, nhà đầu tư Nhật Bản theo dõi biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và số liệu lạm phát. Khá nhiều thị trường chứng khoán sẽ bước và kỳ nghĩ lễ Giáng sinh tuần tới. Các thị trường dù vẫn giao dịch nhưng thanh khoản các năm trước thường ghi nhận xu hướng giảm.

Ở trong nước, các công ty chứng khoán nhìn chung giữ quan điểm khá thận trọng. Theo Chứng khoán Kirin, việc thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp giảm 10,9% so với tuần trước và thấp hơn đáng kể so với bình quân 20 tuần đang cho thấy xu hướng tăng điểm chưa được xác nhận rõ ràng. Tín hiệu tăng điểm chưa hoàn toàn xác nhận bởi dòng tiền chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn các nhóm cổ phiếu khác đều đi ngang và sụt giảm nhẹ nên ở thời điểm hiện tại chúng ta ưu tiên giữ vị thế cân bằng. Chuyên gia từ Chứng khoán Kirin cho rằng vị thế mua mới cần kiên nhẫn chờ đợi nhị rung lắc của thị trường chung và chỉ nên gia tăng thêm tỷ trọng ở các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận.

Dòng tiền dù cải thiện nhưng vẫn chưa thực sự mạnh mẽ và đồng thuận trên toàn thị trường. Khả năng bứt phá mạnh là không cao khi thị trường vừa trải qua một nhịp giảm khá dốc, do đó xu hướng phù hợp nhất trong giai đoạn này vẫn là hồi phục kèm tích lũy, thay vì tăng nóng trên diện rộng. Ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree

Trong khi đó, ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, nhịp hồi phục lần này vẫn ghi nhận sự lan tỏa của dòng tiền tốt hơn so với các đợt tăng trước. Nhóm cổ phiếu họ Vingroup không còn đóng vai trò áp đảo, thay vào đó VN-Index nhận được sự hỗ trợ đồng đều hơn từ các nhóm ngân hàng, chứng khoán và dầu khí, giúp xu hướng hồi phục trở nên cân bằng hơn. Tuy nhiên, phần lớn các nhóm ngành khác vẫn trong trạng thái đi ngang.

Mặc dù đà tăng trong tuần qua là khá ấn tượng, xét trên tổng thể vẫn mang tính chất của một nhịp hồi kỹ thuật, chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã tạo đáy trung hạn. Thanh khoản hiện tại vẫn duy trì ở mức rất thấp, dưới 20 nghìn tỷ đồng mỗi phiên, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang đứng ngoài quan sát. Sau nhịp giảm mạnh trước đó, thị trường cần thêm thời gian để hấp thụ lượng cung hàng kẹt lại trong quá trình hồi phục.

Chuyên gia từ Pinetree nghiêng nhiều hơn về kịch bản tích cực trong ngắn hạn. Các nhóm cổ phiếu đã đi ngang và xây nền trong tuần vừa qua nhiều khả năng sẽ có diễn biến tốt hơn trong tuần tới, đáng chú ý là xây dựng, bất động sản, thép và công nghệ. Tuy nhiên, khả năng bứt phá mạnh là không cao khi thị trường vừa trải qua một nhịp giảm khá dốc, do đó xu hướng phù hợp nhất trong giai đoạn này vẫn là hồi phục kèm tích lũy, thay vì tăng nóng trên diện rộng.

Thận trọng trước sự phân hoá của dòng tiền, chuyên gia từ VCBS cho rằng việc VN-Index vượt trên mốc 1700 cho thấy nỗ lực của thị trường tiếp tục được củng cố. Do đó, nhà đầu tư có thể duy trì nắm giữ những mã đang trong đà tăng ổn định và chưa xuất hiện lực cung mạnh; đồng thời nên chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu vượt kháng cự thành công hoặc kiểm tra hỗ trợ thuyết phục với sự ủng hộ của thanh khoản mua chủ động để giải ngân cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn. Theo VCBS, một số nhóm ngành có thể cân nhắc trong những phiên tới là ngân hàng, đầu tư công và chứng khoán.