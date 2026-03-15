Ngày 15/3: Giá cao su Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore đồng loạt giảm

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hôm nay (15/3) giảm theo đà suy yếu của chứng khoán châu Á, nhưng vẫn tăng theo tuần do giá dầu cao và nguồn cung cao su tự nhiên hạn chế. Trong nước, giá cao su kéo dài đà đi ngang tại các doanh nghiệp lớn.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 1,9% (1,4 Baht) lên mức 73,9 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 1,1% (4 Yên) về mức 366 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 1,7% (290 Nhân dân tệ) về mức 17,015 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 4 gần nhất được giao dịch ở mức 195,7 US cent/kg, giảm 1,2%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm trong phiên khi thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận mức tăng theo tuần nhờ giá dầu duy trì ở mức cao cùng nguồn cung cao su tự nhiên thắt chặt.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 8 trên Sàn giao dịch Osaka giảm 2,8 Yên, tương đương 0,74%, xuống còn 374 Yên/kg. Tính chung cả tuần, hợp đồng này vẫn tăng 1,48%.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 430 Nhân dân tệ, tương đương 2,5%, xuống 16.765 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 4 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm 15 Nhân dân tệ, tương đương 0,1%, xuống còn 15.725 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.