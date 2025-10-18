Lợi nhuận trước thuế PGBank đạt gần 500 tỷ đồng, tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm

(TBTCO) - PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2025 đạt 496,8 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ và gần chạm mức kỷ lục của cả năm 2022 (505,7 tỷ đồng). Kết quả tăng trưởng khả quan cùng đà tăng tín dụng kỳ vọng ngân hàng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - mã Ck: PGB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng của năm 2025.

Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của PGBank đạt gần 79.838 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 44.348,5 tỷ đồng, tăng 7,5%, phù hợp với định hướng tăng trưởng tín dụng thận trọng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro của PGBank.

Tiền gửi khách hàng đạt 44.375,4 tỷ đồng, tăng 2,4%; trong khi tiền gửi tổ chức tín dụng khác và phát hành giấy tờ có giá tăng mạnh, phản ánh sự chủ động trong đa dạng hóa nguồn vốn và quản trị thanh khoản. Danh mục chứng khoán đầu tư tăng gần gấp đôi, từ 4.251 tỷ đồng lên 8.171 tỷ đồng, hỗ trợ linh hoạt cho thanh khoản và thu nhập đầu tư.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Báo cáo tài chính hợp nhất do PGBank công bố cho thấy, tổng thu nhập hoạt động đạt 9 tháng trong năm 2025 đạt khoảng 1.699 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần chiếm tỷ trọng 82%, đạt 1.396 tỷ đồng, tăng 13,4% cùng kỳ, phản ánh năng lực khai thác hiệu quả nguồn vốn và quản trị chi phí vốn tối ưu trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức thấp.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận trước thuế 9 tháng trong năm 2025 của PGBank đạt 496,8 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2024.

Các hoạt động ngoài lãi cũng ghi nhận đóng góp tích cực, khi kinh doanh ngoại hối đạt 73 tỷ đồng, đảo chiều so với cùng kỳ; đầu tư chứng khoán mang lại 83 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số cùng kỳ (2,7 tỷ đồng). Hoạt động dịch vụ đóng góp 32,5 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ; hoạt động khác đóng góp 114 tỷ đồng.

PGBank tiếp tục duy trì chính sách trích lập dự phòng thận trọng, các chỉ tiêu an toàn vốn, thanh khoản và tỷ lệ cho vay so với huy động (LDR) vẫn nằm trong giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu đạt mức 2,84%.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, PGBank tiếp tục củng cố nền tảng tài chính khi nâng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, đưa vốn chủ sở hữu đạt 6.362 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm.

Ngày 17/10 vừa qua, PGBank chốt quyền mua cổ phiếu chào bán thêm và trả cổ tức bằng cổ phiếu, dự kiến phát hành tổng cộng 500 triệu cổ phiếu, qua đó, nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 50%, qua đó củng cố năng lực tài chính và tạo đà vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Trong đó, PGBank dự kiến chào bán 450 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:9, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 4.500 tỷ đồng. Thời gian đăng ký mua kéo dài từ 27/10 đến 17/11/2025, không giới hạn số lượng đăng ký tối thiểu. Nguồn vốn huy động được sẽ được bổ sung vào hoạt động kinh doanh, mở rộng tín dụng và tăng quy mô vốn hoạt động nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng năm 2025 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 10%, sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Trong 9 tháng năm, PGBank tiếp tục đầu tư mạnh cho chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống, triển khai thành công hệ thống Core Banking thế hệ mới (T24), và nhiều dự án chiến lược trong lĩnh vực ngân hàng số, ESG và văn hóa doanh nghiệp. Các nỗ lực này nằm trong lộ trình xây dựng PGBank phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững, và luôn đồng hành cùng thành công của khách hàng và đối tác.

Với kết quả khả quan trong 9 tháng của năm 2025, cùng với đà tăng trưởng tín dụng ổn định, PGBank kỳ vọng hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 2025, đồng thời tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động, năng lực tài chính và chất lượng dịch vụ, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng./.