Nửa đầu năm khởi sắc, PGBank báo lãi quý II cao nhất từ trước đến nay

Tín dụng tăng tốc, lãi quý II gấp đôi cùng kỳ Theo báo cáo tài chính quý II/2025 vừa công bố, tổng tài sản của PGBank tăng 7,6% so với cuối năm 2024, đạt 78.553 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý II đạt 188,4 tỷ đồng, tăng 98% cùng kỳ và cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng này, đưa lãi trước thuế 6 tháng đầu năm lên 284,3 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024. Dư nợ tín dụng đạt 45.436 tỷ đồng, tăng trưởng 9,4% so với cuối năm 2024. Huy động thị trường 1 đạt 46.726 tỷ đồng, tăng trưởng 7,8% so với cuối năm 2024.