(TBTCO) - Tính đến cuối quý II/2025, dư nợ cho vay khách hàng của 27 ngân hàng niêm yết cùng Agribank đạt 14,94 triệu tỷ đồng, bứt tăng 10% so với cuối năm 2024. Trong đó, nhóm “Big 4” nắm hơn 50% thị phần, trong khi khối tư nhân tăng tốc với nhiều gói tín dụng đặc thù cho từng nhóm khách hàng, hưởng ứng các nghị quyết mới.

Thống kê cho thấy, tính đến cuối quý II/2025, dư nợ cho vay khách hàng của 27 ngân hàng niêm yết cùng Agribank đạt khoảng 14,94 triệu tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2024, tương đương mức tăng hơn 1,36 triệu tỷ đồng. Kết quả này cho thấy tín dụng tiếp tục đóng vai trò động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức thấp.

Ngân hàng quốc doanh áp đảo dư nợ cho vay

Tính đến cuối quý II/2025, nhóm ngân hàng dẫn đầu về dư nợ cho vay khách hàng tiếp tục là các “ông lớn” quốc doanh. Theo đó, BIDV giữ vị trí đầu bảng với hơn 2,18 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,6% trong tổng dư nợ nhóm các ngân hàng được khảo sát. VietinBank đứng thứ hai với gần 1,9 triệu tỷ đồng, tiếp đến là Agribank đạt 1,85 triệu tỷ đồng và Vietcombank với hơn 1,55 triệu tỷ đồng.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

"Big 4" nắm hơn 50% dư nợ cho vay toàn ngành Nhóm 4 "ông lớn" ngân hàng quốc doanh ghi nhận tổng dư nợ cho vay gần 7,5 triệu tỷ đồng tính đến cuối quý II/2025, chiếm khoảng 50,1% tổng dư nợ của toàn bộ các ngân hàng trong danh sách khảo sát.

Trong nhóm "Big 4" toàn ngành, VietinBank dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng 10,3%, Agribank 10,2%, Vietcombank 7,4% và BIDV 6%.

Sở dĩ các ngân hàng quốc doanh duy trì vị thế dẫn đầu về dư nợ cho vay trong hệ thống, theo ông Lê Hoài Ân - Chuyên gia nghiên cứu chiến lược ngân hàng, thực tế cho thấy, các doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn lớn thường có xu hướng lựa chọn vay các ngân hàng quốc doanh. Ngay cả doanh nghiệp FDI khi vào Việt Nam cũng ưu tiên sử dụng ngân hàng bản địa, hoặc lựa chọn vay các ngân hàng quốc doanh của Việt Nam, thay vì các ngân hàng tư nhân, bởi thương hiệu mạnh, quy mô đủ lớn và đều nằm trong nhóm 100 ngân hàng hàng đầu châu Á.

"Cho vay với lãi suất thấp và nhiều lợi thế đặc thù cho phép ngân hàng quốc doanh được “chọn” khách hàng tốt để cho vay" - ông Ân cho biết.

Chưa kể các ngân hàng này áp dụng mức lãi suất cho vay thấp hơn khoảng 1 - 2%/năm so với ngân hàng cổ phần. Đây là lợi thế cạnh tranh lớn, giúp danh mục cho vay của nhóm ngân hàng này duy trì chất lượng cao và ổn định. Điều đó cũng giúp "Big 4" thường duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp hơn so với nhiều ngân hàng khác.

Do đó, biên lãi thuần (NIM) của các ngân hàng quốc doanh thường thấp hơn, song danh mục cho vay lại bền vững. Để cải thiện NIM, theo ông Ân, thay vì cho vay các "món lớn" như trước đây, các ngân hàng chuyển hướng mạnh sang bán lẻ, có nơi tăng tỷ trọng từ trên 20% lên 40%. Trong đó, chuyển động sớm hơn là Vietcombank, còn VietinBank hay BIDV cũng đang cố gắng cải thiện về chất lượng dịch vụ phục vụ cho cá nhân.

Bắt nhịp thị trường, ngân hàng tư nhân tung nhiều gói vay đặc thù

Trong nhóm ngân hàng tư nhân nằm trong top 10 về dư nợ cho vay, MB dẫn đầu với gần 880 nghìn tỷ đồng, tiếp đến là VPBank đạt 829,1 nghìn tỷ đồng. Techcombank tiếp nối trong khối này với 710,3 nghìn tỷ đồng, còn ACB ghi nhận 633,7 nghìn tỷ đồng.

Top những ngân hàng "bơm" vốn mạnh nhất hệ thống nửa đầu năm. Ảnh minh hoạ.

SHB và Sacombank bám sát nhau với lần lượt 594,6 nghìn tỷ đồng và 588 nghìn tỷ đồng, nhờ SHB tăng 14,4%, vượt Sacombank để lên vị trí thứ 9, còn Sacombank xuống hạng 10. Sự dịch chuyển này cho thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh hơn của SHB giúp ngân hàng cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng, dù phần lớn các ngân hàng tư nhân lớn vẫn giữ nguyên thứ hạng so với cuối năm trước.

Còn so sánh về tốc độ tăng trưởng trong toàn nhóm khảo sát, có 15/28 nhà băng tăng cao hơn mức tăng bình quân 10%. Trong số đó, một số ngân hàng bứt phá mạnh mẽ gồm NCB dẫn đầu với 22%; VPBank là ngân hàng quy mô lớn cũng có tăng trưởng ấn tượng 19,7%; ABBank tăng 16%... Ngược lại, Saigonbank là trường hợp duy nhất giảm dư nợ 7,2%, cho thấy định hướng thu hẹp hoặc tái cơ cấu danh mục cho vay.

Trong khối ngân hàng tư nhân lớn trong top 10 kể trên, các ngân hàng như: VPBank, Techcombank, MB và SHB duy trì tốc độ mạnh tăng hai chữ số, trong đó VPBank tăng trưởng cao nhất lên tới 19,7%, phản ánh chiến lược mở rộng thị phần tín dụng quyết liệt.

Còn lại hai ngân hàng tư nhân lớn là ACB và Sacombank cũng duy trì đà tăng khả quan khoảng 9%.

Đại diện NCB cho biết, so với kế hoạch năm 2025 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên cuối tháng 3, dư nợ cho vay khách hàng sau 6 tháng đã đạt 90,4% chỉ tiêu. Ngân hàng tập trung đẩy mạnh giải ngân cho các khách hàng có điểm tín dụng cao, hồ sơ minh bạch, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quy trình tín dụng, mang đến trải nghiệm nhanh gọn, đơn giản và thuận tiện cho khách hàng.

Còn theo đại diện VPBank, kết quả tăng trưởng tín dụng có sự đóng góp từ cả ngân hàng mẹ và các công ty con. Trong đó, GPBank ghi nhận tín dụng cốt lõi tăng 3%, trong khi FE Credit cũng khởi sắc rõ nét với tổng doanh số giải ngân tăng 19% so với cùng kỳ và tín dụng cốt lõi tăng 5,5%. Cùng với đó, hưởng ứng Nghị quyết 68-NQ/TW về thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, phân khúc chiến lược là khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 20% nhờ triển khai hiệu quả các chương trình cho vay theo từng vùng, ngành nghề và lĩnh vực ưu tiên.

Chung nhịp với xu hướng này, theo đại diện ACB, dư nợ tín dụng ngân hàng tăng 9,1% so với đầu năm, với cơ cấu cân bằng giữa khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Sau khi Nghị quyết 68-NQ/TW ban hành, ngân hàng tung gói 40.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất, một nửa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, nửa còn lại cho doanh nghiệp lớn đầu tư hạ tầng và công nghệ. Nhờ đó, giúp tín dụng doanh nghiệp tăng 10,7% quý II.

ACB cũng mở rộng sang 5 triệu hộ kinh doanh và triển khai gói “Ngôi nhà đầu tiên” cho khách trẻ, giải ngân gần 4.000 tỷ đồng sau 4 tháng, đáp ứng đúng nhu cầu, đúng thời điểm cho người trẻ./.