Sáng ngày 13/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.148 VND, không đổi so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 98,37 điểm, tăng 0,02% so với chốt phiên lần trước.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.941 VND/USD - 26.355 VND/USD.

Ghi nhận giá đồng USD niêm yết tại 4 ngân hàng thương mại lớn thời điểm sáng sớm hôm nay 13/12 tiếp tục giảm mạnh, cụ thể: Tại Vietcombank, đồng USD được niêm yết giá mua vào ở mức 26.095 đồng/USD, bán ra là 26.405 đồng/USD; giảm 16 đồng/USD ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giảm 6 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó. Hiện chênh lệch giữa mua - bán là 310 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.095 đồng 26.405 đồng Vietinbank 25.995 đồng 26.405 đồng BIDV 26.120 đồng 26.405 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 31.562 đồng/EUR, bán ra là 31.662 đồng/EUR

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.076 đồng 31.662 đồng Vietinbank 29.989 đồng 31.709 đồng BIDV 30.430 đồng 31.685 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163,08 đồng 173,44 đồng Vietinbank 163,21 đồng 174,71 đồng BIDV 165,71 đồng 173,39 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD lúc 6 ngày 13/12/2025, tăng 174 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.322 - 27.422 đồng/USD.

Đến 8 giờ 20 phút hôm nay, đồng USD mua vào - bán ra giá không thay đổi so với thời điểm sáng sớm hôm nay. Hiện chênh lệch giữa mua - bán là 100 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt dừng ở mức 98,37 điểm, tăng 0,02% so với chốt phiên lần trước.

Đồng USD giữ xu hướng ổn định trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, với chỉ số USD tăng khoảng 0,2% lên 98,52. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn nằm gần mức thấp nhất trong 8 tuần và trên đà giảm tuần thứ ba liên tiếp. Diễn biến này phản ánh tác động từ thông điệp ít cứng rắn hơn dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau cuộc họp chính sách vừa qua, cùng số liệu cho thấy lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tăng mạnh nhất trong hơn bốn năm rưỡi.

Đồng EUR đi ngang ở mức 1,1735 USD sau khi chạm mức cao nhất hơn hai tháng vào thứ Năm.

Đồng bảng Anh giảm 0,2%, xuống 1,3375 USD, nhưng vẫn không xa mức cao nhất bảy tuần ghi nhận hôm thứ Năm, sau dữ liệu kinh tế làm gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ cắt giảm lãi suất.

Cả bảng Anh và EUR đều hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp so với đồng USD.

So với yên Nhật, USD tăng 0,2% lên 155,93 yên trước cuộc họp Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào tuần tới, nơi thị trường kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất./.