Ngày 13/12: Giá dầu tiếp tục giảm

Sau phiên giảm mạnh trước đó, sáng nay, đà giảm của giá dầu thế giới chững lại. Tuy nhiên, tính chung cả tần, giá dầu thế giới vẫn giảm hơn 4%, khi thị trường chịu áp lực từ nguy cơ dư cung và triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Sáng 13/12, giá dầu Brent ở mốc 60,91 USD/thùng

Cụ thể, tại thời điểm 04:30 sáng 13/12, ghi nhận trên Oilprice giá dầu Brent ở mốc 60,91 USD/thùng, giảm 0,60% (tương đương giảm 0,37 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,27 USD/thùng, giảm 0,57% (tương đương giảm 0,33 USD/thùng).

Theo Reuters, giá dầu thế giới tiếp tục giảm nhẹ và đang trên đà khép lại một tuần đi xuống, khi thị trường tập trung vào tình trạng dư cung và kỳ vọng về khả năng Nga - Ukraine nối lại hòa đàm. Những thông tin này khiến lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Venezuela trở nên mờ nhạt hơn.

Theo chuyên gia Tamas Varga của PVM Oil Associates, dù thị trường đôi lúc có thể nhận được lực đẩy từ các sự cố nguồn cung, tâm lý chung vẫn là cung vượt cầu, khiến mọi đợt tăng giá nhiều khả năng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Tính chung cả tuần, Brent và WTI đều giảm hơn 4%.

Dự báo mới công bố của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy nguồn cung dầu toàn cầu năm tới có thể vượt nhu cầu tới 3,84 triệu thùng/ngày, tương đương gần 4% nhu cầu toàn thế giới. Trái lại, báo cáo của OPEC lại cho rằng cung - cầu dầu mỏ có thể cân bằng hơn vào năm 2026./.