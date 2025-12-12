Ngày 12/12: Giá bạc lập kỷ lục mới

Giá bạc thế giới và trong nước tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 12/12. Chuyên gia phân tích tài chính Sagar Dua tại FxStreet nhận định, triển vọng của bạc vẫn tích cực vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục giảm lãi suất sau đợt cắt 25 điểm cơ bản trong cuộc họp vừa qua.

Sáng 12/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 63,438 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 12/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.346.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.419.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 47.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 49.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với sáng 11/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá cũng trong xu hướng tăng, hiện niêm yết ở mức 2.021.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.051.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 38.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 11/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện niêm yết tại mức 2.023.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.057.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 38.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 11/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 12/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.021.000 2.051.000 2.023.000 2.057.000 1 kg 53.894.000 54.692.000 53.946.000 54.843.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.029.000 2.059.000 2.030.000 2.061.000 1 kg 54.100.000 54.904.000 54.142.000 54.955.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 12/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.346.000 2.419.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 62.559.844 64.506.505

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:27:41 sáng 12/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 63,438 USD/oune tăng 2,428 USD/ounce so với sáng 11/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.674.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.679.000 đồng/oune ở chiều bán ra.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:27:41 sáng 12/12/2025

