(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện công tác quản lý và điều hành giá hiệu quả, kiểm soát lạm phát theo kịch bản với mức tăng khoảng 3,3% so với năm 2024.

Chủ động và linh hoạt trong quản lý, điều hành giá

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 687/TB-VPCP ngày 12/12/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 10 tháng đầu năm 2025, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2025.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu kiểm soát giá cả các mặt hàng nông sản thiết yếu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, lợi dụng thiên tai, bão lũ để tăng giá bất hợp lý. Ảnh tư liệu.

Phó Thủ tướng nhận định, trong những tháng còn lại của năm 2025, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp dẫn đến biến động khó lường của giá một số mặt hàng chiến lược. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung thực hiện công tác quản lý và điều hành giá hiệu quả để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống sinh hoạt của người dân và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Tập trung đồng bộ các giải pháp kiểm soát lạm phát theo kịch bản với mức tăng khoảng 3,3% so với năm 2024.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động theo dõi sát diễn biến giá các hàng hóa chiến lược trên thị trường quốc tế, diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam để kịp thời cảnh báo các nguy cơ tác động đến mặt bằng giá trong nước, kịp thời thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp, kịch bản ứng phó phù hợp, cải tiến cơ chế thông quan, thực hiện chính sách thuế phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước, nhất là những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và các nguyên liệu đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất; chủ động và linh hoạt có các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhằm đảm bảo sản xuất, đáp ứng nhu cầu của xã hội, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục bảo đảm cân đối cung - cầu đối với các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhiên liệu xăng dầu, điện, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và thị trường bất động sản; chủ động xây dựng kế hoạch, dự trữ hàng hóa để phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết. Khẩn trương khắc phục tình trạng ngập lụt, kịp thời xuất cấp hàng hóa hỗ trợ cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ, lụt.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần điều hành hợp lý chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ về thuế, phí theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, đánh giá kỹ mức độ tác động tới đời sống người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện các chính sách xã hội; các chương trình tín dụng mua nhà ở xã hội, tạo việc làm; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công... Điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, cân đối hợp lý về tín dụng, chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào thị trường bất động sản và các lĩnh vực rủi ro, đồng thời đảm bảo lãi suất hợp lý và ổn định tỷ giá, giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố niềm tin thị trường.

Cùng với đó, tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá; tăng cường các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như hàng hóa trốn thuế.

Xây dựng phương án điều hành giá năm 2026

Để chuẩn bị tốt phương án điều hành giá các mặt hàng Nhà nước định giá, các dịch vụ công theo lộ trình thị trường, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp với cơ quan thống kê đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh giá đến chỉ số giá tiêu dùng đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để thực hiện điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định mức độ, thời điểm điều chỉnh phù hợp, tránh gây xáo trộn lớn về mặt bằng giá cả và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Các bộ, ngành xây dựng phương án điều hành giá năm 2026 đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá để chủ động trong công tác điều hành cho năm sau.