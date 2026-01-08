Điều hành giá hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

(TBTCO) - Năm 2025 khép lại với chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,31% so với năm trước. Điều này thể hiện Chính phủ đã kiểm soát lạm phát thành công, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra và cho thấy khả năng điều hành giá hiệu quả, cân bằng giữa ổn định giá và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

CPI năm 2025 tăng 3,31%, giữ nhịp ổn định giá đạt mục tiêu đề ra

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2025 áp lực lạm phát đến từ nhiều phía. Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, cạnh tranh chiến lược giữa các trung tâm kinh tế lớn, xu hướng bảo hộ thương mại mở rộng sang các lĩnh vực then chốt, cùng với xung đột địa chính trị kéo dài đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và lương thực. Dù lạm phát toàn cầu có xu hướng hạ nhiệt, nhưng tốc độ giảm không đồng đều giữa các khu vực. Trong bối cảnh đó, lạm phát của Việt Nam được kiểm soát ở mức phù hợp để hỗ trợ tăng trưởng, thể hiện qua chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm duy trì trong ngưỡng mục tiêu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 là theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường. Ảnh: Đức Thanh

Số liệu từ đơn vị này cũng nêu rõ, tháng 12/2025, CPI tăng 0,19% so với tháng trước do giá lương thực, thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình tăng. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 12 tăng 3,48%. CPI bình quân quý IV/2025 tăng 3,44% so với quý IV/2024. Tính chung cả năm 2025, CPI tăng 3,31% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

CPI 2025 tăng 3,31%, với 11 tháng tăng và 1 tháng giảm so với tháng trước. Mức tăng bình quân mỗi tháng là 0,28%, phản ánh quy luật tiêu dùng theo mùa, tác động của giá thế giới và các quyết định điều chỉnh giá trong nước theo lộ trình. So với cùng kỳ năm trước, CPI các tháng duy trì trong khoảng từ 2,91% đến 3,63%, cho thấy mặt bằng giá được giữ ổn định.

Cụ thể, CPI tháng 1/2025 tăng cao nhất với mức 0,98% do một số địa phương thực hiện tăng giá dịch vụ y tế và là tháng có Tết Nguyên đán Ất Tỵ nên nhu cầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ, đi lại của người dân tăng cao.

Sang tháng 2/2025, CPI tăng 0,34% do giá thịt lợn tăng khi thiếu hụt nguồn cung, giá nhà ở thuê tăng khi lượng lớn lao động trở lại thành phố tìm việc sau Tết Nguyên đán.

Tháng 3/2025, CPI giảm 0,03% do giá gạo và xăng, dầu giảm. Từ tháng 4/2025 đến tháng 12/2025, CPI duy trì xu hướng tăng, với mức lần lượt là 0,07%; 0,16%; 0,48%; 0,11%; 0,05%; 0,42%; 0,2%; 0,45% và 0,19%, chủ yếu do giá thuê nhà, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình, điện sinh hoạt và vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường Ông Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 là theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường. Cục Quản lý giá chủ động tham mưu cho Bộ Tài chính và Chính phủ các kịch bản điều hành giá kịp thời, linh hoạt, nhằm giữ ổn định mặt bằng giá, kiểm soát lạm phát và bảo vệ sức mua của người dân.

Lạm phát cơ bản tháng 12/2025 tăng 0,23% so với tháng trước và tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước. Theo bà Nguyễn Thu Oanh - Trưởng Ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Cục Thống kê, bình quân năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,21% so với năm trước, thấp hơn mức tăng 3,31% của CPI bình quân chung, nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng chỉ số giá tiêu dùng nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Cục Thống kê nhận định, năm 2025, Chính phủ tiếp tục kiên định mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.

Trước những diễn biến phức tạp của thiên tai và biến đổi khí hậu, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả được triển khai quyết liệt, kịp thời nhằm ổn định đời sống nhân dân và sớm khôi phục hoạt động sản xuất tại các địa phương bị ảnh hưởng.

Song song với đó, các giải pháp vĩ mô được điều hành đồng bộ và linh hoạt, chính sách tiền tệ được thực hiện hợp lý, thị trường ngoại hối duy trì ổn định, mặt bằng lãi suất được hỗ trợ giảm, đầu tư công được đẩy mạnh.

Đặc biệt, Chính phủ chú trọng điều hành giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý theo lộ trình thận trọng; tối ưu hóa chi phí vận chuyển; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực; quản lý chặt chẽ kỳ vọng lạm phát, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Nhờ đó, CPI bình quân năm 2025 tăng 3,31% so với năm 2024, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Vẫn có các rủi ro đối với lạm phát năm 2026

Tại Nghị quyết số 244/2025/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Quốc hội đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%, tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô.

Mặc dù lạm phát năm 2025 thấp hơn nhiều so với với 4,5% mà Chính phủ đặt ra nhưng theo các chuyên gia, năm 2026, lạm phát có khả năng tiếp tục tăng lên.

Bà Nguyễn Thu Oanh dự báo, năm 2026 vẫn có các rủi ro đối với lạm phát. Trước tiên, giá nguyên vật liệu, hàng hóa thiết yêu trên thế giới sẽ có nhiều biến động khó đoán định. Ngoài ra, xung đột địa chính trị, thiên tai và biến đổi khí hậu cũng có khả năng làm giá hàng hóa thiết yếu tăng cao. Bên cạnh đó, các yếu tố về logistics, vận tải quốc tế có khả năng tăng cao sẽ tạo áp lực lên giá sản xuất, giá hàng hóa của khu vực.

TS.Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng, năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 10%, tăng trưởng tín dụng cao thì chắc chắn mặt bằng lạm phát cũng phải tăng lên. Vì vậy, ông Cấn Văn Lực nhấn mạnh, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát vẫn là yêu cầu then chốt.

Trước lo ngại năm nay Tết Nguyên đán rơi vào tháng 2/2026 sẽ gây áp lực lạm phát lớn vào giai đoạn đầu năm, để kiểm soát CPI dịp Tết này, về sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tăng cường kiểm soát giá cả, không để tình trạng tăng giá, nhất là kiểm soát bất động sản lành mạnh, công khai, minh bạch; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, bảo đảm cung ứng đủ lương thực, thực phẩm.