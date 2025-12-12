Ngày 12/12: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh gần 2%

Giá dầu thế giới hôm nay (12/12) giảm gần 2% khi thị trường dõi theo tiến triển hòa đàm Nga - Ukraine và đánh giá tác động từ vụ Mỹ thu giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 61,14 USD/thùng, giảm 1,72%; giá dầu WTI ở mốc 57,35 USD/thùng, giảm 1,90%.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm gần 2%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 12/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 61,14 USD/thùng, giảm 1,72% (tương đương giảm 1,07 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,35 USD/thùng, giảm 1,90% (tương đương giảm 1,11 USD/thùng).

Giá dầu thế giới giảm gần 2% trong phiên giao dịch thứ Năm, khi giới đầu tư chuyển trọng tâm sang tiến trình hòa đàm Nga - Ukraine và theo dõi nguy cơ phát sinh từ việc Mỹ thu giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết Washington đã thu giữ “một tàu rất lớn, lớn nhất từ trước đến nay” ngoài khơi Venezuela. Dù chính quyền chưa công bố danh tính, nhóm quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh cho biết con tàu bị nghi thu giữ là Skipper.

Theo các nguồn tin trong ngành, người mua dầu châu Á đang yêu cầu mức chiết khấu sâu đối với dầu thô Venezuela, trước áp lực từ nguồn dầu bị trừng phạt của Nga và Iran cùng rủi ro tăng cao khi Mỹ mở rộng hiện diện quân sự tại Caribe.

Trong báo cáo tháng mới công bố, Cơ quan Năng lượng Quốc tế nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 và hạ dự báo tăng trưởng nguồn cung, cho thấy thặng dư nguồn cung năm tới có thể thu hẹp. Cùng ngày, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu năm 2025 - 2026.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, giữa bối cảnh còn nhiều ý kiến phân hóa đã hạ lãi suất cơ bản và phát tín hiệu khả năng tạm dừng các đợt điều chỉnh tiếp theo. Mặt bằng lãi suất thấp hơn thường hỗ trợ chi phí vay tiêu dùng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng./.