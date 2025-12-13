(TBTCO) - Kinh tế biển ngày càng giữ vai trò chiến lược, là không gian kết nối giữa tăng trưởng, an ninh, môi trường và vị thế quốc gia. Phát triển bền vững kinh tế biển trở thành thước đo năng lực quản trị hiện đại của Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Chiều ngày 12/12 đã diễn ra phiên khai mạc Diễn đàn “Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2025” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày: 12-13/12/2025 tại tỉnh Quảng Ninh.

Tại diễn đàn, các đại biểu cùng trao đổi, đối thoại nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ-TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và huy động các nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự diễn đàn. Ảnh: Tùng Đinh

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho hay, kinh tế biển ngày càng giữ vai trò chiến lược, là không gian kết nối giữa tăng trưởng, an ninh, môi trường và vị thế quốc gia. Phát triển bền vững kinh tế biển trở thành thước đo năng lực quản trị hiện đại của Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Trong những năm gần đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì và phối hợp liên ngành xây dựng, hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách quan trọng về quản trị biển như: Quy hoạch không gian biển quốc gia; thúc đẩy mạnh mẽ các ngành kinh tế biển chủ chốt theo hướng hiện đại và có giá trị gia tăng cao như nuôi biển công nghiệp, thủy sản bền vững, dịch vụ hàng hải - logistics, kinh tế tuần hoàn biển; chú trọng nâng cao đời sống, sinh kế và an sinh xã hội cho cộng đồng ven biển.

Cùng với đó, đẩy mạnh điều tra cơ bản, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế về biển; xây dựng, số hóa dữ liệu biển phục vụ dự báo, giám sát và hoạch định chính sách; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu gắn với bảo đảm chủ quyền biển đảo... Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của kinh tế biển Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Tùng Đinh

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, quan điểm và chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển trong Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vẫn nguyên giá trị: khẳng định vị thế và vai trò của biển; bảo đảm tự do hàng hải, hàng không; giữ vững chủ quyền; phát triển kinh tế biển bền vững và đồng hành cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn đề biển toàn cầu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tư duy chiến lược cần được cập nhật mạnh mẽ, đón bắt 2 xu hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh - những yếu tố được xem là nền tảng cho tăng trưởng bền vững, giúp Việt Nam sớm vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng tình với nhận thức chung tại diễn đàn rằng các vấn đề biển có tính liên vùng, liên địa phương, liên quốc gia. Những thách thức như ô nhiễm biển, suy thoái hệ sinh thái, rác thải nhựa, biến đổi khí hậu… đều không thể giải quyết đơn lẻ. Đây cũng là cam kết nhất quán của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về biển.

Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, việc hạn chế về khoa học - công nghệ và dữ liệu nghiên cứu là rào cản cho quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số hay phát triển năng lượng tái tạo biển. Vì vậy, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế chia sẻ công nghệ và chuyển giao sáng chế trong khuôn khổ Liên hợp quốc...

Về phát triển các ngành kinh tế biển, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhất trí với quan điểm thúc đẩy nuôi biển công nghệ cao, lĩnh vực có thể kết hợp với du lịch và mở ra triển vọng lớn trong bối cảnh nông nghiệp truyền thống gặp thách thức. Đồng thời mong muốn các đối tác châu Âu, đặc biệt là Na Uy, hỗ trợ Việt Nam về công nghệ và cơ chế đầu tư, giúp nâng cao năng lực đánh giá và khai thác hải sản bền vững...

Phó Thủ tướng kỳ vọng Chính phủ sớm nhận được bản khuyến nghị ngắn gọn, chứa đựng các dự án trọng điểm và khả thi, góp phần đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên tăng trưởng chất lượng.