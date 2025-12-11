Sau một năm: Các điểm nghẽn thể chế cơ bản đã được tháo gỡ

(TBTCO) - Trong vòng 1 năm kể từ khi thể chế được nhận định là điểm nghẽn, Quốc hội cùng các cơ quan liên quan đã hoàn thành khối lượng công tác thể chế rất lớn. Từ đó, cơ bản tháo gỡ được những điểm nghẽn thể chế và chuyển sang trạng thái "thể chế là đột phá của đột phá".

Chiều 11/12, ngay sau phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức cuộc họp báo quốc tế công bố kết quả Kỳ họp.

Quốc hội hoàn thành khối lượng công việc lập pháp kỷ lục

Phát biểu tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ, sau 40 ngày làm việc trách nhiệm, hiệu quả, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, đặc biệt đã xem xét, thảo luận nhiều nội dung, vấn đề trọng yếu, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu.

Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật - đây là con số lớn nhất từ trước đến nay tại một kỳ họp Quốc hội; với 21 nội dung và nhóm nội dung về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác của đất nước. “Những kết quả của Kỳ họp thứ 10 là dấu ấn đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV”, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh.

Trong thành công chung của Kỳ họp thứ 10, ông cho rằng, báo chí đóng vai trò rất quan trọng, thể hiện vai trò thực sự là cầu nối tin cậy giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân cả nước.

Các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Văn phòng Quốc hội trong công tác thông tin truyền thông, đổi mới phương thức tuyên truyền. Qua đó, phản ánh toàn diện, khách quan diễn biến các phiên họp Quốc hội. Đồng thời, các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên đã truyền tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân cả nước đến nghị trường Quốc hội.

Tại cuộc họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đã trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả kỳ họp. Ông cũng đã trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan đến ý nghĩa khối lượng lập pháp kỷ lục và công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV vừa qua.

Về công tác lập pháp, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Văn Hiển dẫn lại nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Kỳ họp thứ 8 rằng: "thể chế được xác định là điểm nghẽn của điểm nghẽn". Từ đó, nhiều giải pháp đã được đưa ra để hoàn thiện thể chế.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển.

Với con số 51 luật được thông qua tại kỳ họp này, chiếm khoảng 30% tổng số luật của cả nhiệm kỳ, ông lưu ý rằng, trong số 51 luật này có một luật sửa 3 luật, một luật sửa 10 luật và một luật sửa 15 luật, có nghĩa là số luật được sửa trực tiếp lần này vào khoảng 75 luật, một con số kỷ lục.

Ngày 30/4/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66 về đột phá trong hoạt động xây dựng pháp luật, trong đó đặt mục tiêu: cơ bản tháo gỡ được những điểm nghẽn về thể chế đến hết năm 2025; hết năm 2027, đảm bảo thể chế cho sự vận hành thông suốt của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp; năm 2028, hoàn thiện thể chế để tháo gỡ vướng mắc về kinh tế, đầu tư, kinh doanh...

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chỉ trong vòng 1 năm kể từ khi nhận định thể chế là điểm nghẽn, Quốc hội cùng các cơ quan liên quan (Chính phủ, Tòa án Tối cao, Viện Kiểm sát Tối cao) đã hoàn thành khối lượng thể chế cực kỳ lớn. Điều này giúp Việt Nam cơ bản tháo gỡ được những điểm nghẽn về thể chế và chuyển nhanh sang trạng thái "thể chế phải là đột phá của đột phá" cho sự phát triển đất nước trong thời gian tới.

Thực thi kết quả giám sát cần có sự phối hợp đồng bộ

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tài chính - Đầu tư về đánh giá tồn tại trong nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, ông cho biết Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã có các đánh giá sâu sắc, toàn diện về những kết quả đạt được cũng như mặt tồn tại, hạn chế. Trong công tác lập pháp, hạn chế thường được đề cập nhiều nhất là sự chậm và không đúng kế hoạch trong việc trình các dự án luật.

Về nội dung, ông nhận xét quá trình phân tích, đánh giá chính sách và chuẩn bị cho các dự án luật đôi khi chỉ ở mức độ nhất định. Việc phân tích, đánh giá tác động kinh tế xã hội còn khó khăn, đặc biệt là việc đưa ra các chính sách có cơ sở khoa học về định tính, định lượng và dự báo. Việc huy động và sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học cũng như đối tượng chịu tác động của chính sách còn chưa đạt yêu cầu.

Toàn cảnh cuộc họp báo

Đối với hoạt động giám sát tối cao, ông nhìn nhận hạn chế nằm ở khâu lựa chọn những vấn đề giám sát và "hậu giám sát". Sau khi giám sát phát hiện vấn đề, thì việc khắc phục và thực thi kết quả giám sát còn chưa đạt như kỳ vọng và điều này đã được đề cập trong nhiều báo cáo.

Thực tế, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lưu ý, giám sát của cơ quan lập pháp rất khác với hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan hành pháp hay tư pháp. Do vậy, việc xử lý kết quả giám sát đòi hỏi sự hợp tác, phối hợp của nhiều hoạt động khác nhau, trong đó có sự đồng bộ giữa giám sát với bỏ phiếu tín nhiệm, cũng như trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm chính trị.

Trên cơ sở nhận diện các hạn chế, tồn tại, ông đã nhấn mạnh các giải pháp được nêu trong các báo cáo của Quốc hội, nhằm tiếp tục khắc phục và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đưa đất nước phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Theo đó, trong lĩnh vực lập pháp, cần chú trọng việc chuẩn bị xây dựng định hướng lập pháp, tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp, và xác định những dự án luật, nội dung cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đáp ứng các yêu cầu phát triển đất nước. Trong hoạt động giám sát cần thực hiện nhiều giải pháp, đặc biệt là tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát.