Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Khối lượng lập pháp lớn, phê chuẩn bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt

(TBTCO) - Chiều ngày 17/10, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV có ý nghĩa hết sức quan trọng. Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ; đồng thời, thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.

Xem xét, thông qua 49 luật và 4 nghị quyết, không tổ chức chất vấn trực tiếp

Dự kiến về chương trình kỳ họp, theo ông Lê Văn Hiển - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV họp phiên trù bị và chính thức khai mạc vào sáng ngày 20/10/2025 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12/2025 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Thời gian làm việc của Kỳ họp dự kiến là khoảng 40 ngày.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV là Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, trong đó Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung, gồm: 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Về công tác lập pháp, ông Lê Văn Hiển - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 49 luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 13 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác như: xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên để việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - Ảnh tư liệu.

Do khối lượng công việc tại kỳ họp này rất lớn nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan chủ động phối hợp chặt chẽ, cung cấp, trao đổi thông tin thường xuyên ngay từ giai đoạn chuẩn bị các dự thảo; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ hiệu quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cũng cho biết, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ có một số đổi mới trong phương thức tổ chức và điều hành. Theo đó, kỳ họp sẽ rút ngắn thời gian trình bày tờ trình, lồng ghép một số báo cáo và bố trí thảo luận theo nhóm đối với các dự án luật, nghị quyết hoặc báo cáo thuộc cùng lĩnh vực.

Đáng chú ý, kỳ họp này sẽ không tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp. Thay vào đó, Chính phủ và các cơ quan liên quan sẽ gửi báo cáo giám sát đầy đủ, còn đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản, để người được chất vấn trả lời liên tục trong thời gian trước và trong kỳ họp.

Xem xét công tác nhân sự chủ chốt

Thông tin về công tác nhân sự, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên cho biết, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu giai đoạn hoàn thành trọng trách của nhiệm kỳ hiện tại và chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới.

Trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền, bao gồm bầu, phê chuẩn hoặc miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy Nhà nước.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 13 đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu tại kỳ họp này, gồm các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cùng việc phê chuẩn các chức danh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Nội vụ...

Liên quan đến một số nội dung xem xét, thông qua tại kỳ họp, bà Phạm Thị Hồng Yến - Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã trả lời câu hỏi của phóng viên về lý do chưa sửa đổi Luật Đất đai như dự kiến.

Theo bà Yến, Luật Đất đai 2024 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Đây là một đạo luật lớn, vô cùng quan trọng, tác động trực tiếp và sâu rộng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân. Nhiều nội dung mới của Luật và hệ thống các văn bản hướng dẫn chi tiết mang tính đột phá.

Sở dĩ chưa sửa Luật Đất đai ngay, theo Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính, việc sửa đổi toàn diện luật lúc này cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ, toàn diện các khó khăn, vướng mắc; đồng thời, đảm bảo các giải pháp sửa đổi phải mang tính tổng thể, căn cơ, toàn diện đồng bộ và liên thông; tuân thủ nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp./.